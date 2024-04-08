恒指次季上望18200點　滙豐為精選股｜伍禮賢

港股在第一季先跌後回穩，1月份低見14794點的近15個月新低後，恒指開始呈一浪高於一浪形態，自農曆年後，港股動力持續增強，配合單日成交額開始回升至1,000億元以上，同時內地南向資金持續流入，季內北水更曾連續27個交易日錄得淨流入，創3年最長紀錄，帶動恒指在3月中旬高見17214點的今年以來高位，最終指數全季跌505點或3%，連跌4季。

筆者認為，現市況要判斷恒指是否明顯轉勢，可以留意兩大指標，包括恒指是否連續多日站穩於100天線之上，以及能否升穿3月份高位17214點。另外倘若第二季日均成交額繼續保持1,000億元以上，港股將有望扭轉連跌4季的走勢。而未來美國減息，及內地宏觀政策適度加力，料將為港股繼續反彈提供催化劑。目前恒指250日均線約處於18000點附近，而去年11月的高位約處於18200點，預期港股第二季有機會挑戰以上水平。

內地連番出大招穩經濟增長，包括規範沽空及減持、降準、大幅下調5年期LPR、將市值管理納入央企KPI考核、加上內房首批「白名單」出爐、人民幣回穩，及投資和出口增速回升，均反映內地經濟景氣度繼續改善。事實上，近期內地企業的業績整體上表現出復甦步伐，可以預期這將支持港股每股盈利上升，目前恒指今明兩年的每股盈利增長則達5.6%及8.1%。

港股估值具向上修復彈性

從估值來看，目前恒指預測市盈率約8.9倍，明顯低於過往5年平均值11.47倍，亦低於平均值超過1個標準差，預測市帳率0.95倍，低於平均值超過1個標準差，反映目前港股具有較大的向上修復彈性。

在第二季的精選股上，筆者認為可以留意剛完成出售加拿大業務的滙豐控股（0005）。雖然集團去年第四季業績受交通銀行（3328）的減值拖累，股價出現明顯下跌，不過基本盤仍然穩健下，市場迅速消化其負面消息，迎來反彈。

筆者相信，滙控總體淨利息收入仍受惠高息環境，至於加拿大業務完成出售後，為集團提供資金發展核心業務。同時計劃派發每股0.21美元的特別股息以回饋股東，預計將於6月派發。近期亦有外媒傳出集團先後出售北美及法國零售銀行業務，正研究出售部分德國業務，包括財富管理、託管及基金管理部門，反映公司專注亞洲核心業務的目標持續。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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