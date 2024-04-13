4月MLF利率料按兵不動　助穩定人民幣匯價 ｜伍禮賢

內地央行將於周一（15日）公佈4月份中期借貸便利（MLF）規模及操作利率，從近段時間央行在貨幣政策的組合拳來看，預期本次內地央行將維持MLF利率不變。

回顧近期，央行在今年2月份大幅下調5年期LPR利率25個基點，當時的下調幅度超出市場預期。但另一方面，央行維持1年期LPR利率不變，此反映央行更注重促進中長期流動性，同時筆者相信這跟固定資產投資市場相對低迷有關。而更夠反映央行短期利率目標的7天逆回購中標利率，同樣在近段時間維持穩定的水平，反映央行在短期流動性方面，更偏向於增加貨幣流通量，而並非降低短期利率水平。

此外，近段時間市場對美國減息預期下降之下，強美元導致包括人民幣在內的非美元貨幣出現下跌。目前階段維持LPR利率及MLF利率，相對有助於人民幣相對穩定的表現。但整體2024年而言，出於繼續對經濟層面的扶持，相信央行在貨幣政策仍有寬鬆空間。

料人民幣第二季匯價平穩

在匯率走勢方面，預期人民幣上半年剩餘時間的表現或將相對平穩，主要反映內地經濟在上半年逐步見底，但同時疊加內地繼續採取寬鬆的貨幣政策所致。而下半年人民幣或有機會走出回升形態，主要反映下半年美國將進入減息周期，同時內地經濟復甦勢頭變得明顯，吸引資金流入人民幣資產所致。因此，未來央行出現降準減息的機會或出現在年中附近的時間。

上半年人民幣的平穩走勢主要為經濟復甦提供一個有利的環境，因為過強或過弱的人民幣走勢，對經濟復甦均未必有利。而下半年人民幣的回升，雖然或對出口動力形成一定限制，但由於經濟復甦開始具備穩健基礎，投資者對內地的信心增長將成為匯率變動的主導因素。因此對內地經濟、政府財政以及總體企業活動將帶來正面影響。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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