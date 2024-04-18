甘比出席浸大講座　分享人生經驗兼為青年人打氣

人稱甘比的華人置業集團行政總裁暨劉鑾雄慈善基金信托人之董事劉陳凱韻，應邀參與由香港浸會大學國際學院舉辦的 ICM 傑出講座系列，並以《小事大意義》為題，與嘉賓和校內一眾師生分享其在公益事務上的經驗和得著，並分享人生經驗鼓勵席間青年人。



講座由香港浸會大學國際學院綜合傳播管理學社會科學學士（榮譽）學位課程總監曾良倫主持。講座反應熱烈，吸引了眾多同學和教職員參加。當中，與會嘉賓包括香港浸會大學國際學院署理總監鍾志杰、香港浸會大學傑出校友兼國際學院顧問蕭潮順、社企好聲多媒體副主席葉潔馨、香港浸會大學校友事務處總監李惠儀，以及資深傳媒人林珊珊。

甘比分享時指出：「因為微小的服務和互動，更有助了解對方需要，十分有意義。」因此，除金錢上的幫助外，她亦非常重視身體力行，經常與子女參與社區服務活動集團去年捐出總額達2,000萬元人民幣予中國兒童少年基金會「春蕾計劃」，資助3,000名女童完成求學夢。

在捐款之餘，甘比亦帶同女兒親赴四川山區探訪，了解當地情況。當地屬偏遠山區，居民往來需要經過長長「天梯」，因生活條件所限，不少女孩子都未能得到升學機會。「有女生因為家庭環境未能升中學，她明明喜歡讀書，但因擔心加重家庭負擔，只好對爸爸說討厭升學。」她一度感觸哽咽：「透過捐款，令她們有機會繼續學習。我們叫這次探訪為『尋愛之旅』，即使與她們素未謀面，但過程很有愛，令人感動。」

除捐款及服務之外，華置亦積極發展不同項目回饋社區。當中，配合政府《青年發展藍圖》的青年宿舍項目「仲學舍」於去年啟動，為青年人提供租金低至每月3,000元的宿位，鼓勵青年人學習及發展。在「仲學舍」底層，則是劉鑾雄慈善基金與非牟利慈善機構「愛．傳遞」合作的餐廳項目「秀樺廚房」，餐廳以社企形式運作，為自閉症人士提供在職培訓，發揮所長。「餐廳以我大女兒的名字命名，因為我希望從小培養孩子的愛心。」甘比介紹道：「自閉症人士較少機會與人接觸，餐廳為他們提供更多機會，大家經過餐廳，不妨去一嚐他們的拉花咖啡！」