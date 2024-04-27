怎樣的「平底」　才算利好的形態？｜聶振邦

已探討兩回「反攻形態」後，今次分享「平底」形態，屬於利好形態，仍屬兩枝陰陽燭的合成形態，顧名思義就是兩枝陰陽的低位相同。對於細價股，「平底」是普遍現象，皆因這類股份交投淡靜，日內股價波幅傾向較小，持貨的投資者就算有意離場，若非急需套現，自然會參考近期股價低位作為賣出價的底線，容易出現連續多日低位相同的情況。以中國天化工（0362）為例，於2022年9月9至15日連續四個交易日低位同是0.014元。雖於9月9日成交金額逾114萬港元，緊接交易日（9月13日）成交額卻不足15萬元，翌日更降至不足5萬元。

技術分析宜用於哪範疇

其後四個交易日（2022年9月16至21日）低位則同為0.015元，又於緊接四個交易日（9月22至27日）低位又回到0.014元，可見是出現多日的「平底」狀態。然而，技術分析的準確性與交投是否活躍關係密切，所以就股指而言，由於有股市的總體成交金額配合作考量，往往技術分析的參考性較個股的為高。至於個股來說，大價股交投普遍較中價股活躍；中價股交投又普遍較細價股活躍，因此投資者在進行技術分析時，運用至大價股為佳，其之是中價股，細價股傾向以財技分析多於技術分析，來考量其投資價值。

平底看兩枝陰陽燭配搭

回看陰陽燭「平底」，我們的著眼點在於兩枝陰陽燭的配搭，為陰燭出現後緊接見陽燭。乎合此形態的陰燭必須是長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），配合股指或個股已下行一段日子（通常為兩周或以上），跌勢持續日子越長後才出現，後市利好的參考性越高。至於緊接的陽燭，出現長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭）故然理想，反映賣方動力見強勢過後，隨即見買方動力強勢，意味著賣方優勢全然消失，買方已取代賣方主導後市表現，視為明顯的買入訊號出現。

怎樣的平底參考性為高

不過另有兩種短陽燭的配搭，也屬參考性為高的「平底」形態出現，其一是「鎚頭」，就是燭身偏短配合下影線（不存在上影線）。但想指出於三個多月前撰文論到「鎚頭」時，便表示既可以是陽燭，陰燭亦無不可，只要是短燭身配下影線，並於股指或個股已下行一段日子才出現便可。可是從「平底」角度來看，既然長陰燭已出現，那麼緊接的「鎚頭」也是陰燭，將不能看為賣方優勢經已消失，不會得出買入訊號出現結論，故此必須見「鎚頭」為陽燭，「平底」形態方會確認出現。

另一短陽燭配搭是「倒轉鎚頭」，為上影線配合短燭身（今次則是不存在下影線），同於於三個多月前另一文章中表示「倒轉鎚頭」是陽燭和陰燭皆可，惟要見上影線配短燭，於股指或個股已下行一段日子才出現。當然，就著上述的「平底」角度邏輯，「倒轉鎚頭」必須是陽燭。不過讀者們須謹記，於長陰燭出現後，不論緊接出現的是長陽燭、鎚頭或倒轉鎚頭，她們的底部都要與長陰燭的底部相同，才稱得上是「平底」。為免篇幅太長，有關「平底」的例案分享，留待下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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