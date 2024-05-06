「信資通」推出市民已索取近萬份報告　金管局提醒僅供個人參考

香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會今日宣布，多家個人信貸資料服務機構模式「信資通」將於下周五（4月26日）開始提供服務。市民可每 12 個月向每家個人信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，以了解個人信貸狀況。

不同機構信貸評分有差異屬正常

據了解，「信資通」自4月26日開始提供服務以來，運作暢順。截至5月2日，市民已從三家信貸資料服務機構一共索取近一萬份信貸報告。不過，在「信資通」下所有信貸資料服務機構均使用信貸資料平台上的資料作為分析和撰寫信貸報告的基礎。由於個別信貸資料服務機構可能會採用不同的信貸評分模型及來自其他來源的資料，它們對同一人的信貸評分可能有所不同；不同個人信貸資料服務機構對同一人的信貸評分有所差異是普遍的現象。

信貸提供者在評估消費者的信貸申請時，會綜合考慮其聘用的信貸資料服務機構（一家或多家）所提供的信貸報告、信貸評分及其他相關因素。

金管局表示，樂見市民透過「信資通」，從多家信貸資料服務機構獲得安全、可靠及高質素的個人信貸資料服務。市民每12個月可向每家信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，無需急於索取報告。

個人信貸報告僅供個人參考

在「信資通」下，個人信貸資料服務機構和信貸提供者會透過既定的運作儘快安排，並有系統地不斷更新「信資通」内的個人信貸資料。個人信貸報告僅供個人參考，市民不應於任何信貸申請時使用報告。任何其他用途均可能引致法律風險。

至於信貸提供者，應直接參與「信資通」以取得報告作貸款審批用途，不應依賴客戶自行從信貸資料服務機構獲得的信貸報告。由於客戶自行提供的信貸報告有可能是在稍早時間獲得，因此未能反映客戶申請貸款時的信貸情況，對信貸提供者的信貸評估造成不良影響。