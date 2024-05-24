小米首季收入保持雙位數增長　IoT業務毛利率創新高｜聶振邦

小米2024年首季度業績昨日 (5月23日) 出爐，業績基本面展現強勁勢頭，各項財務指標均勝市場預期。一季總營收錄得755億元 (人民幣，下同)，按年按年增長27.0%，連續兩個季度按年按年實現兩位數增長；經調整淨利潤65億元，按年增長100.8%，創下歷史新高；集團毛利率22.3%，按年提升2.8個百分點，顯示出小米在「規模與利潤並重」核心經營策略上的積極投入，並正式進入快速增長軌道。

主要業務板塊穩健 持續推動業績增長

小米高端化戰略並持續取得成效，高端智能手機出貨量在整體出貨量的佔比已達21.7%，大陸地區5,000至6,000元人民幣價位段的手機市佔率亦有顯著提升。整體來看，一季度智能手機出貨量為4060萬台，按年增長33.7%；手機業務毛利率為14.8%，按年提升3.6個百分點；收入為465億元，按年增長32.9%，實現連續兩個季度按年增長。

本季度最亮眼的莫過於其IoT與生活消費產品，實現了歷史性的突破，分部業務總收入達204億元，按年增長21.0%；毛利率為19.9%，按年大幅提升4.1個百分點，創歷史新高。截至今年3月31日，小米AIoT平台已連接的IoT設備 (不包括智能手機、平板及筆記本電腦) 數達到7.86億，按年大增27.2%。其中，擁有五件以上連接至AIoT平台的設備用戶數達到1,520萬。

小米智能大家電產品組合愈來愈豐富，空調、冰箱、洗衣機三大品類展現高增長趨勢，銷量均錄得大幅增長，大家電業務收入按年增長逾46%。平板產品出貨量全球排名前五，大陸地區排名前三。至於可穿戴產品，小米保持一貫領先地位，其中TWS耳機全球出貨量排名首次超越巨頭三星攀至第二，大陸地區更穩居首位。綜合業績表現來看，相信小米在AIoT完善深入的佈局，將繼續成為整體業績增長的堅實基礎。

2024年4月25日，北京車展，小米首席執行官雷軍在新聞發布會上發表講話。（澎湃新聞）

互聯網服務業務方面，收入同樣再創新高，錄得80億元，按年增長14.5%。用戶規模擴大，全球及中國大陸月活躍用戶數均創歷史新高，市場影響力進一步提升。同時，受惠於智能手機出貨量的強勁復甦，預裝收入亦實現穩健增長。

筆者認為，小米佳績有目共睹，首季業績步入高增長之餘，新推出的智能電動車Xiaomi SU7系列亦受市場追捧，今年業績表現可期。截至今年4月30日，Xiaomi SU7系統累計鎖單量達到88,063輛。業績會上，管理層更透露汽車工廠6月開啓雙班，6月單月交付目標有望突破1萬，全年目標交付量衝刺12萬輛，展示小米對SU7系列競爭力和擴大產能的信心。

走勢上，自4月22日以來小米股價見升浪，與恆指走勢相若，截至其後高位累升近三成，同期恆指則累升約兩成，小米明顯跑贏大市，反映市場對集團業務前景充滿信心。但不論恆指或小米，升浪至今已有一個月，近日走勢有所調整亦可理解。對於小米，18.00港元水平屬較強支持位，有意進場可等待此進場時機。後市主要關注港股整體投資氣氛會否冷卻，只要恆指能守穩19,000點關口，加上小米有自身優勢，小米具條件上破20.00港元收市，從而展開下一波升浪，下半年可望挑戰22.00至23.00港元。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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