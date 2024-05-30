若內地取消買港股股息稅　對中移動定有裨益｜許繹彬

本周市場上的焦點，一定就是晶片半導體與人工智能（AI）等熱門話題，事緣一直在納指中有領頭羊身份的英偉達（Nvidia）在上周發布財務報告後，股價持續急升，除創下歷史新高外，其市值已升至超過2.6萬億美元。另有指英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳於周日（26日）前往台灣，並傳出私下與台積電、鴻海及廣達等高層會面。消息傳出後，台積電及鴻海等在台灣上升的股價，可謂聞雞起舞，更推動台灣加權指數再創新高。

由於晶片的魅力可謂紅遍全球，因而帶動在港上市的人工智能（AI）等科技概念在本周有所異動，半導體板塊亦受追捧。數據顯示，中芯國際（0981）今年第一季度成為全球第三大晶片代工廠商，股價即受追捧。華虹半導亦落鑊炒作，連久違了的聯想集團股價亦曾一度創下52周新高。晶片銳勢可謂勢不可擋，連帶早已慘被遺忘的新股市場亦因而受惠，不知是否巧合，在本周招股的優博（8529）因業務涉及半導體業務，因而市場不論其是8字頭創業板股份，突然將新股市場掀起高潮，更創造超額近3,000倍的近年奇跡，市場更認為新股熱潮已經回來。

除晶片股成為近期市場熱話之外，一直是港股強大後盾的內地市場，本周初再度出招，中證監發布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》，嚴格規範大股東減持，不得透過集中競價交易或大宗交易減持股份，並增加大股東透過大宗交易減持前的預揭露義務，要求大股東的一致行動人與大股東共同遵守減持等一系列的限制。加上內地工業企業利潤轉升，4月份按年上升4%，扭轉3月份跌勢。雙重利好消息即時帶動上證及港股反彈，即使這次反彈令港股終止4連跌，但亦未能令港股再掀起高潮，成交反而不升反跌，一度回落至只有近1,200億元水平；在未有成交配合下，港股升勢突然變得單薄，在沒有動力下，18800點出現巨大阻力。昨天適逢臨近期指結算，在市傳股王騰訊（0700）準備再遭減持，及市場上沒有進一步好消息承托下，港股再度跌穿18500點；現希望港股能在18300點附近喘定，及在成交配合下重拾升軌。

筆者認為，截至上一個交易日，港股本月由17760點起步，曾高見19706點，升幅近2,000點，即使現已回落至18500點水平，但屈指一算，港股仍升超700點。儘管看來點數不多，但以港股的基數那麼低來看，可算是有所交代，甚至算超額完成，亦已肯定打破了「五窮月」魔咒。除非本月最後一個交易日跌穿17760點，否則亦已創下四個月連升的美景。

最近每周均會有大行紛紛睇好港股未來的走勢，繼大摩後，瑞銀發表維持恒指今年目標價20600點，更指在環球資金輪動之下，亞洲新興市場有資金流出，並會流入港股的言論；是否如願以償，相信成交是最誠實。現惟有希望中央仍會繼續出招挽救經濟，從而為港股注入動力，在成交增加下，令港股再打破「六絕月」的宿命；市場上相繼有好消息傳出，本周更傳中央再為香港送上厚禮，指在7月1日的香港回歸紀念日，內地將與香港聯合公布取消內地投資者經「港股通」買港股須繳付的20%股息稅。消息一傳出，一眾以息口吸引的股份（如內銀內險及公用股），突然聞雞起舞；若香港如願收到這份厚禮，中移動（0941）有高息的優勢，亦是內地投資者非常熟悉的份子，股價可能有一番作為。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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