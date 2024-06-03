深度觀察內地消費情緒　理性購物成趨勢｜伍禮賢

筆者於兩周前曾在本欄談及體育用品的前景，當時指出內地4月及首4個月的社會消費品零售總額，表現均低於市場預期，不過各品類銷售額增速分化。當中亦有部分細分數據值得讀者留意。

單計4月份，內地的體育娛樂用品，以及通訊器材類的消費屬於各消費領域中增長最大的一環，按年增幅均達雙位數，反映相關行業明顯受惠中央促消費的政策、加上品牌商持續去庫存的成果明顯。但另一方面，汽車、建築及裝潢材料，及金銀珠寶等類別錄得按年跌幅，某程度反映地產市道仍然呈弱復甦的格局，而且商品或服務價格較貴的需求亦相對較弱。

筆者認為從主要的消費驅動因素來看，內地首季人均可支配收入中位數為9,462元人民幣，按年增長6.4%。當中農村居民的可支配收入中位數增速快於城鎮居民，這亦能解釋年初至今，農村消費品零售額增長持續快於城鎮增長的表現。同時，人均可支配收入上升，但整體社會消費品零售總額表現仍然不及預期，反映市民的儲蓄欲望強勁，影響了消費潛力的釋放。

調查反映內地居民對財務狀更有信心

根據全球著名管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）的研究報告，目前內地消費者對宏觀經濟表示樂觀的受訪者按年從73%提升至76%。同時，對個人和家庭財務狀況的信心同步增長4個百分點，理應展現出更積極的消費觀，不過可預見的高確定性持續開支，亦成為抑制部分市民消費意願下跌的較大因素之一。

另方面，消費者的行為在疫情後變得更謹慎，理性購物成為了新趨勢。加上消費者更傾向網上購物，因此實物商品網上零售額在今年首4個月仍按年增長11.1%，佔社會消費品零售總額的比重為23.9%。最後，假日經濟提振了旅行相關的消費，配合多地積極創新消費場景及打造文娛旅遊等新消費點，帶動了今年服務消費持續升溫。其中交通出行類的增長較大，餐飲收入亦有近一成的按年增長。整體來看，內地消費市場持續呈現恢復勢頭，不過市民的消費信心仍有待進一步提高。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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