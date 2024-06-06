暑假旅遊旺季將至　同程（0780）可留意｜許繹彬

踏入「六絕月」，港股首三個交易日的走勢確實令人有一份安全感，因為中國製造業數據非常對辦，而美國10年期國債孳息率亦有所回落，恒指再度升穿10天線（即18518點），更曾一度升近18800點水平。可惜是次反彈未有成交配合，首三個交易日平均亦只能接近1200億元，完全不似上月有成交配合下反彈的銳勢。

正因如此，港股升近18800之際，在缺乏成交及好消息的加持下，獲利盤突然湧現，令恒指瞬間跌穿18500點。又有國際投行唱好亞洲股票市場，高盛將MSCI亞太區（日本除外）指數12個月目標由580點調高到615點，比上周五收市水平高12.32%，主要是看好中國股市升勢將會持續。若如高盛所料，港股亦因此而受惠。中港股市自今年初起開始反彈，除了國際投行對中港兩地開始關注，並開始加注買入中港股外，一度唱淡中資股的「新興市場之父」麥樸思也跟隨風向，轉軚唱好，提到近日內地多項措施對挽救樓市已經見效，更稱國內股市已經見底。

還有今年因曾發表「香港玩完論」而引起巨大回響的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇，於周內親自到訪內地及香港，預期亦是對內地及香港的資本市場進一步深化了解。從兩位知名金融人物分別對香港及內地市場一致轉呔的行為，預期亦會為港股注入無限動力，投資者不妨拭目以待，能否如願以償。

筆者認為，儘管港股在「六絕月」暫仍有升幅，但走勢只可用乏善足陳來形容，原因是港股低位反彈近四千點後，在一度逼近20000點之際，在未再有實質的利好消息出台配合下，港股出現獲利回吐相信亦是正常現象。而當回吐至近18000點之際，內地則有驕人的數據公布，令恒指再度重拾升軌，但紿終數據跟救市措施對股票市場有不同的效果，反應亦可以話各有所異。因為救市方案可能令股市充滿無限的想像空間，而數據則是反映過去出台的措施是否有效，因而對大市反應只是短暫。

深圳機場。（深圳發布）

再者，港股在今年持續向好，從經驗來看，達致現水平相信開始會出現配股、供股及減持的情況；多隻股票趁高進行「抽水」，包括五礦資源（1208）宣布大折讓超過三成，以「五供二」方式供股，集資逾90億元；兗礦能源（1171）擬折讓約一成，配股籌資50億元；兩股共「抽水」約140億元。此外，新加坡主權基金淡馬錫亦趁工行（1398）股價升至一年高位，趁機減持至5%以下。港股開始出現「抽水潮」，因而令恒指升幅變得模糊，成交可能會萎縮；現惟有繼續靜候內地再有好消息出台，才可推穿18800點的阻力區。

不經不覺，暑假將至，又是計劃外遊的季節，透過旅遊網站購買旅遊套票及訂購酒店相信亦會急增，當中從事該項業務的同程旅行（0780），業績在超預期下股價反而出現調整，現水平不妨留意一下。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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