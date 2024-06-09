新世界玩救宇宙　四大版本｜刁佬

新世界爆唔爆喺過去一年一直都係人氣高企嘅話題，好多朋友都討論過，公開懸空太子皇位更是掀起八卦高潮，全香港花生友都擔定凳仔。

今年3月25日新世界發展刊發了中期報告，財務狀況實在不甚樂觀。根據中期報告，新世界發展的流動資產約1,347億元，流動負債約1,200億元，從數字上貌似仲有些少淨流動資產，但流動資產中有550億係發展中物業，其實即係未起好嘅樓。債務在近，發展中物業在遠，要發展完再等下先賣得，呢段等變現嘅時間就係生死關鍵。

集團的經營活動所得現金淨額大幅下跌，去年2022年同期尚且有103億元，如果以公司的2,100億物業資產去計算，回報大約9.8%，不過今年已跌剩一半得56億元，物業的回報只有5.3%。 就咁睇好似資產回報都唔錯，但係如果考慮公司有差不多2,320億債務，呢一個資產回報就難以合格。

2023年底集團總負債中，長期借貸及其他計息負債約1,002億元，假設呢部份借貸利率5%，一年利息已經差不多50億，半年就25億，一半經營所得現金，只夠還中長期債務嘅利息。仲未計一年內要還嘅短期借貸及其他負債嘅短期部份約1,188億元，總數已多過集團帳面持有嘅390億元現金。

楊紫瓊主演嘅《神奇女俠玩救宇宙》橫掃奧斯卡多個獎項，女主角在不同宇宙中各有不同身份同生活，究竟係開通潛能做拯救世界的武打巨星，定做被稅局追稅洗衣店老闆娘，還是香腸手指，就看女主角嘅意識選擇。

如果真係有多重平行宇宙，新世界又會點「玩救」自己？

2023年底集團總負債中，長期借貸及其他計息負債約1,002億元。﹙資料圖片﹚

版本一：供股

雖然集團已鐵板釘釘地說唔會供股，既然係平行宇宙，反口供股又點會唔得，執筆之時新世界發展市值237.8億元，假設全部股東供股，比例起碼要一供四，視乎當時投資氣氛，集資600至800億左右，先可解決集團的短期資金需要。雖然平行宇宙大家喺幻想諗乜都得，不過要用幾百億去救呢間公司，仲要只係解決短期融資，真係有啲貴。

版本二：跪求所有親戚朋友

前車可鑒有澳博控股，大股東最後借錢畀上市公司，600至800億的資金缺口，真係要睇親戚朋友對新世界嘅愛有幾多，同埋荷包有幾深。刁佬明白今時今日利息已經去到高峰，應該係時候慢慢減息，但係幾百億唔去收息，用嚟救一間資產回報充滿疑問嘅公司，呢一啖氣真係要好用力先至可以吸到落嚟。

版本三：發股票買國內朋友資產再回購債券

現時國內集資困難，香港股市開始成交活躍，市場上集資活動亦有望重新開始，新世界發展嘅股票不單只係藍籌股，更有指數基金交投支持。要善用呢一個優勢，新世界可發股票收購國內友好的資產，友好通過將國內資產證券化，獲得香港藍籌股票後，投桃報李，利用收購項目中的現金，於二手市場中以低價回購債券，減債之餘仲可以刺激股價。

不過呢個方法要多方合作，仲有好多關要過，萬一股票價格回落，友好都未必肯雙脇插刀。而且最重要嘅係時間唔等人，刁佬擔心計劃未做完，債主已經衝到門前。

版本四：再融資

作為大公司，呢個方法已經係最正路，繼續借，同市場鬥長命。反正銀行啲錢無出路，亦未必想新世界爆，不過刁佬唔知以新世界今時今日盤數，如果冇親戚朋友擔保及支持，仲可以借到幾多。

刁佬諗完又諗，就好似《神奇女俠玩救宇宙》中的楊紫瓊，一開始係一個被追稅的洗衣店老闆，劇終時仍然係被追稅的洗衣店老闆，只不過去完派對，稅務官寬容咗。睇嚟平行世界可以有好多，不過結局可能分別不大。管理新世界嘅打工皇帝都係打工仔，做一日和尚敲一日鐘，心態都係過得一日得一日，船到橋頭自然直，希望各位債主對佢寬容啲。

其實新世界嘅資產地理位置十分優秀，不過越係高質嘅資產，租金回報相對偏低，因為大部份價值源自於資產增值。市場氣氛好嘅時候天下無敵，市況一旦逆轉，還利息都無能為力。所以刁佬以前都講過，資產質素越好，越容易哽死，因為資產優質好容易借到錢，但時間同利息都係唔等人，希望新世界今次可以大步檻過。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。