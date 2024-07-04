安永全球IPO主管稱港團隊忙碌　料下半年多中型規模新股

安永全球IPO主管George Chan接受《CNBC》訪問時指，從今年下半年開始，香港IPO市場將在未來五年內顯著改善，稱公司在港的資本團隊非常忙碌，預計下半年新股數量將會增加，有可能會較多為中型IPO，集資額介乎20億至50億港元。



其表示，儘管回到2021年的巔峰時刻（go back to the peak），尚且需要數年時間，但趨勢已經存在，已經可以見到隧道盡頭的曙光（I can see the light at the end of the tunnel）。



預計消費品公司為近期IPO受益者

George Chan表示，過去三年，美國高利率、監管審查、經濟成長放緩以及中美局勢限制了大中華區的IPO，但內地當局支持公司來港IPO，許多等待A股上市的公司已決定轉而來港，且內地經濟增長令人非常滿意，更多人開始願意花錢，預計消費品公司可能成為近期IPO的受益者之一。

此外，美聯儲以及全球主要央行正退出大幅加息，其認為，如果利率能夠進一步降低，哪怕是1%，也將對IPO市場產生重大影響。

安永全球IPO主管George Chan接受《CNBC》訪問時指，從今年下半年開始，香港IPO市場將在未來五年內顯著改善。（資料圖片）

料下半年港新股數增加 多為中型IPO

報道引用安永上月的報告指，今年上半年本港IPO集資15億美元，按年減少34%，而早在2021年，當時每年逾百宗IPO，集資數百億美元。

不過對比過去5年，今年來港新股上市後表現轉好，George Chan援引數據指，上半年新股平均首日回報率為24%，遠高於去年同期的平均1%的水平。其預計，下半年新股數量將會增加，有可能會較多為中型IPO，集資額介乎20億至50億元。