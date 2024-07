安永全球IPO主管稱港團隊忙碌　料下半年多中型規模新股

安永全球IPO主管George Chan接受《CNBC》訪問時指,從今年下半年開始,香港IPO市場將在未來五年內顯著改善,稱公司在港的資本團隊非常忙碌,預計下半年新股數量將會增加,有可能會較多為中型IPO,集資額介乎20億至50億港元。



其表示,儘管回到2021年的巔峰時刻(go back to the peak),尚且需要數年時間,但趨勢已經存在,已經可以見到隧道盡頭的曙光(I can see the light at the end of the tunnel)。



預計消費品公司為近期IPO受益者

George Chan表示,過去三年,美國高利率、監管審查、經濟成長放緩以及中美局勢限制了大中華區的IPO,但內地當局支持公司來港IPO,許多等待A股上市的公司已決定轉而來港,且內地經濟增長令人非常滿意,更多人開始願意花錢,預計消費品公司可能成為近期IPO的受益者之一。

此外,美聯儲以及全球主要央行正退出大幅加息,其認為,如果利率能夠進一步降低,哪怕是1%,也將對IPO市場產生重大影響。

料下半年港新股數增加 多為中型IPO

報道引用安永上月的報告指,今年上半年本港IPO集資15億美元,按年減少34%,而早在2021年,當時每年逾百宗IPO,集資數百億美元。

不過對比過去5年,今年來港新股上市後表現轉好,George Chan援引數據指,上半年新股平均首日回報率為24%,遠高於去年同期的平均1%的水平。其預計,下半年新股數量將會增加,有可能會較多為中型IPO,集資額介乎20億至50億元。