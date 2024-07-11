久守必失　反彈乏力｜許繹彬

美股納指及標指在美國就業市場放緩，驅使減息預期再度升溫下，再度展示強勢，並繼續創下新高，氣勢可謂冠絕環球股票市場。一直跟隨美股走勢的日股和台股，走勢亦不甘示弱，相繼創下歷史新高。跟隨其後的亞洲其他市場，新加坡海峽時報及南韓首爾綜合指數亦創下兩年新高，整個亞洲股票市場近期可謂喜氣揚揚，歌舞昇平。如非對港股跟得太貼的投資者，在上述各地股票市場相繼創新高下，及加上七翻身效應，一般常人的想法是，港股要迎頭趕上，相信問題應該不大。



但從本周港股表現來看，再次令投資者失望。因為恒指不但沒有重拾升軌或重新向50天線18325點推進；反而拾級而下，更出現三連跌的格局，在下跌時更失守俗稱牛熊分界線的250天線（約17509點），暫低見17376點。即使港股曾作出反彈，但亦只能反彈至10線（約17800點）便顯得有心無力。



港股成交額續低至接近千億元

昨日日股及台灣加權指數再創歷史新高，港股反而調頭回落，最終更要跌穿17500點，可謂認真丟架。港股成交額持續低至接近1,000億元。由於無論走勢或氣勢均盡失，及不能與上兩個月相提並論，因此對港股的前景未能作出任何判斷。

筆者認為，投資者如認為港股能承五窮及六絕月的氣勢，來判斷七翻身有著持續的良辰美景，相信過了半個月後，持有此想法的投資者仍處於極度失望的狀態。港股的走勢在奄奄一息及反覆向下時作出零星的反彈，其實亦是全因國內A股企穏或有所上升所帶動。主要灌溉港股成交的北水，仍是港股成交的主要泉源。儘管在反彈時南下的「北水」掃貨規模有所擴大，但比對之前兩個月的額度，可用天淵之別來形容。

留意投資者會否將資金換馬影響成交

加上，本月在國內沒有任何挽救措施出台，及已使出的招數則未見實質成交，不論內房銷售及經濟數據均顯示並非突出；因而驅使外資在六月下旬開始，相繼減少內地及港股的投資額度，港股在沒有基本因素支持而只能依靠北水力撐。由於力度有限，因而再度呈現久守必失及斷斷向下的困局。筆者更憂慮，有感港股現在的走勢有如去年第四季及今年首兩月，因為當時亦是全球主要股票市場不斷創新高，而港股當時反而在缺乏資金下，走勢掉進谷底，更連15000點也插穿，低見14794點。因此，投資者現階段要格外留神，港股有可能在持續弱勢下，出現抽調資金到較為興旺的市場而令成交再度萎縮；未來走勢相信只能在17200至17900點作出攻防戰。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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