美股｜道指收跌1033點　納指挫3.43%　七巨頭蒸發逾8000億美元

美國經濟恐陷衰退，加上中東緊張局勢升溫，美股周一（8月5日）隨全球股市急瀉。道指最多曾瀉1,237點，至收市收窄至挫1,033點。納指最多曾挫6.36%，至收市跌3.43%；標指亦跌3%。蘋果等美股七巨頭股票遭拋售，估計市值蒸發約8,000億美元。 被稱為華爾街「恐慌指標」的VIX指數，當日一度飆升近兩倍至報65.7，為2020年新冠疫情爆發以來最高水平。



道指收市報38,703.27點，跌1,033.99點或2.60%；納指報16,200.08點，跌576.08點或3.43%；標普500指數曾重挫4.25%，至收市報5,186.33點，跌160.23點或3.00%。

圖為2019年10月16日，美國紐約曼哈頓第五大道蘋果專賣店大門標誌。（REUTERS）

蘋果Tesla均挫逾4% Nvidia跌逾6%

股神巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）披露，次季大幅削減蘋果持倉接近50%。消息稱蘋果公司（Apple）股價下跌 4.82%。

科技七雄全部下挫，甫開市曾蒸發市值1萬億美元。Nvidia傳新款人工智能（AI）晶片傳押後推出，股價一度急插15.5%，至收市挫6.36%，每股收報100.45美元。微軟 （Microsoft）跌 3.27%，Alphabet挫 4.45%，Amazon跌4.10%、Tesla瀉4.23%、Meta跌2.54%。

Intel瀉6.34%，為跌幅最大道指成份股。

圖為2024年6月5日，台灣台北電腦展的參加者於Nvidia標誌前走過。（Reuters）

美國7月份服務業活動恢復擴張

數據方面，美國供應管理協會（ISM）7月非製造業採購經理指數升至51.4，高過市場預期。而數字高於50也反映，服務業活動恢復擴張，主要受到訂單及就業增加帶動。