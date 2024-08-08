港股欠缺基本因素　暫只宜短炒｜許繹彬

本周全球股票市場的焦點，定必是本周一全球金融市場上演了一套「黑色星期一」股災大逃殺；但今次的股災對投資者來說，可謂完全沒有預兆。事緣今次股災的原因令投資者啞口無言，因為近兩年的大跌市通常是因為美國減息步伐放慢，令股市作出急促調整。但是次調整的理由，則是市場憂慮美國經濟出現硬着陸，令減息壓力大增，此言論可謂令投資者「抓晒頭」。而另一個說法，則是因為日本啟動貨幣政策正常化，驅使日圓匯率急劇上升，引發大量日圓拆倉潮，令股票市場出現沽貨套現的現象。



筆者較為認同後者的說法，相信日圓匯率急漲是導致今次「黑色星期一」全球股災的元凶，原因是今次的股災是先由日經帶動。日經當日急跌4,451點，低見31458點，與上月創下的新高相比，不足一個月，足足調整了近11,000點，累積升幅可謂全部蒸發。除令指數出現史上最大的單日跌幅外，更有理由相信令全球股票市場當日出現骨牌效應。除了日經指數外，一直與其並肩作戰的台灣加權指數在當日跌穿20000點水平，一度低見19,815點。與上月高位24416點相比，不足一個月已下調了逾4,500點之多。其他亞洲主要金融市場可謂無一幸免，連首爾綜合指數在該天收市亦跌8.77%，創下2008年10月以來最大單日跌幅。

而一向肩負全球股市領航者角色的道指亦在周一低見38703點，與上月高位41198點相比，下調近2,500點。納指亦不能獨善其身，該天低見16682點，與上月高位18647點相比，亦已下調近2,000點。儘管本周二曾被血洗的股票市場一度作出報復式反彈，跌市元凶日經率先升逾3,000點之多，帶動全球股市（香港除外）急促反彈。但外間預料，九霄驚魂會繼續上演，環球金融市場短期震盪序幕相信已經展開，大上大落的情況會相繼出現。

港股上周已下挫

談回港股，仍然是用不值一提來形容。原因是港股在「黑色星期一」雖有跟隨下跌，但只下跌247點，從點數看來，以為港股好「硬淨」，但不知「好嬲定好笑」，當全球股市在本周二出現報復式反彈時，香港則反而是跌市收場。如投資者用「硬淨」來形容港股，筆者則有所保留，事關港股其實在上周已經參加了高台跳水項目，在無緣無故的情況下，已表演了「直插冇水花」，急跌低見16865點；與上月高位18371點相比，下跌超過1,500點，跌幅其實也相當驚人。

騰訊反彈力較強

因此，其實未到「黑色星期一」早已被洗倉。另一個看法則是，外資對港股的持倉比例可謂非常之少，甚至可能是「零」，所以當出現全球股票市場因日圓急升，而出現從資本市場沽貨套現時，香港股市根本沒有貨可以套現，所以出現此情況，不知是「幸運」還是「不幸」。由於港股欠缺自理能力，已不是今時今日才知悉的問題，如要依靠或等待港府推出振興資本市場措施，相信談何容易；現階段唯有希望中央政府能突然出招救經濟，挽救資本市場，從而使Ａ股反彈，帶動港股在有成交配合下作出相應的反彈，否則未來港股仍會出現日上日落的格局。建議投資者靜觀其變，只宜候位短炒，當大市在回落時買入反彈力高的藍籌份子，在反彈時就沽出；提到反彈力高的藍籌，相信望來望去，暫仍得騰訊（0700）值得關注。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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