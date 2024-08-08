日央行發上月底議息會議紀要　有央行委員籲加息至最少1厘

日本央行於上月底宣布加息0.15厘，以及將每月買債計劃每季減少4,000億日圓。日央行發布發布上月政策會議紀要，顯示部分委員提出需要繼續加息，其中一名委員更提出利率最終應升至最少約1厘。



議息紀要指出，部分委員認為，即使加息後，經通脹調整的實質利率仍然低企，意味央行將繼續透過寬鬆貨幣政策支持經濟。 同時亦引述一名委員稱，即使企業繼續增加價格、工資及加快資本開支，日央行必須在加息後繼續進一步適當地調整貨幣政策寬鬆程度。另一名委員則提出央行應及時及有序地繼續加息，並指日本的自然利率應最少有1厘。

日央行被指態度轉趨鷹派，以及美國經濟數據遜預期，觸發日圓拆倉潮，環球股市下挫及日圓抽升，日股從上周四（1日）起連跌3日，累計跌幅約2成。其後出現大反彈，周二（6日）單日勁升3,271點。今日日股曾跌近900點，其後跌幅收窄。截至上午10時16分，日經指數跌148點，報34940點。匯市方面，截至上午10時27分，美元兌日圓報146.79，升0.08%。