千夫所指的核數師　從水記談到金融特種部隊｜刁佬

刁佬於香港讀書，90年代大學畢業，經過80年代國內的改革開放，香港的工業家逐漸將資金與資源投放國內。雖然資金可以通過融資解決，但香港只是彈丸之地，人力資源供應相對緊張，會計師樓聘用的審計人員便是當時欠缺人員供應的行業之一，只要願意北上到國內進行審計工作，不愁在會計師樓找到工作。

過去30年市場有很多改變，唯一沒有多大變化的便是核數師工作辛苦，薪酬微薄，捱更抵夜更是基本。年輕核數師被揸乾揸盡，面無血色，即使升至合伙人，人工也只是區區十數萬元，然而他們的工資與審核的數字完全扯不上關係，只是要孭的黑鑊及責任則隨着數字增長。在刁場大家都知道因為專業人士有牌照，他們所簽發的報告或文件並需要向監管機構負責，用俗語嚟講就係攞嚟孭鑊。

今年3月，中國恒大(3333)被中證監指控造假數，作為恒大的核數師羅兵咸首當其衝。早前市傳中國監管機構近幾個月要求多家大型國有金融機構，停止聘用羅兵咸永道（內地稱普華永道）提供審計服務，仲有匿名信茅頭直指中國區主席趙柏基，氣運一變趙生即刻由馬圈當紅炸子雞變到唔見咗影，名下愛駒「獨步天下」由以往總跑出前四名，忠心準繩從未甩過獎金，到即刻跑第七，不久後趙生亦於同月退休。

中國恒大(3333)被中證監指控造假數，恒大核數師羅兵咸首當其衝。﹙資料圖片﹚

除咗天字第一號的羅兵咸外，近期亦有間細價股的好兄弟開元信徳被會計及財務匯報局（AFRC）點名，作為金融特種部隊，開元信德與內地拍檔天健合作跨境審計業務，不過這項合作，根據官方機構公告，並未向有關當局報批，更因此出現私存私帶審計工作底稿等問題。財政部監督評價局公布，禁止香港開元信德會計師事務所未來5年內，從事內地企業境外上市審計業務。今次財政部破天荒首次對違規境外會計師事務所作出限制從業監管決定。

公告中提到，天健會計師事務所廣東分所時任副總經理及合夥人張雲鶴，與香港開元信德私自簽署合作協議，而喺天健的立項審批系統中，未上報真實業務信息，私下實際承辧5家內地在港上市企業2021年度財務報表審計工作。期間張雲鶴收取香港開元信德相關約763萬元人民幣審計費用，私存私帶審計工作底稿。相對開元信德要停賽五年來講，張雲鶴的處分相對較輕，只係被罰款3萬元，並遭中國註冊會計師協會公開譴責，收回他榮譽證書。審計師是嚴格講求誠信的行業，日後能否承接項目就不得而知，不過肯定對其日後於審計行業的發展有重大影響。

香港上市公司於內地有業務好正常，通常香港核數師都會邀請一位內地核數師進行內地審計，不過開元信德承接的5家內地在港上市企業年度審計業務，不屬於境外會計師事務所入境臨時執行審計業務的行政許可範疇，而且未按規定向相關省級財政部門業務報備及報告，因此而岀事。

因為呢件事，交易所即刻向所有用開開元信德的上市公司詢問，事件有無影響佢哋，受到影響嘅當然要解釋，如果答冇影響，亦都要解釋。彷彿中港監管機構聯手夾爆開元信德，開元信德以往作風進取，為不少細價股遮風擋雨，相信以前賺落唔少，今次出事都係意料中事，只是遲早嘅問題，不過中環高手都惆悵緊，如今之後要搵邊位手勢好又勇敢嘅會計師？

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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