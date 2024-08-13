香港金融科技協會委任星展王玥為主席　為該會首位女性領袖

香港金融科技協會 (FTAHK) 今天（13日）宣佈委任王玥為新主席，成為該會自 2017 年成立以來，首為女性主席。王玥目前是星展銀行香港執行董事兼數碼及創新部主管，她接任陳文理的職位，陳文理已完成長達兩年的主席任期。陳文理將繼續擔任協會的活躍董事會成員。



目前任星展數碼及創新部主管

王玥在星展銀行負責管理機構銀行集團的數碼業務，包括損益管理、數碼產品和平台開發，以及在香港和大灣區提供數碼客戶旅程。王玥還具備跨境金融科技經驗，她於 2015 年首次在倫敦加入該行業，並參與了當時正在興起的開放銀行的建立。

作為新任主席，王玥將領導香港金融科技協會的 11 人董事會，通過五大方面繼續實現協會的核心使命，即 「倡導、合作、教育」，包括生態系統連通性，即推動新創公司、現有銀行、保險公司及其他金融機構之間的生態系統連結；推動跨境關，擴大與海外組織（如亞洲金融科技聯盟和深圳金融科技協會）的成功合作，同時加強粵港澳大灣區、東南亞和國際間的跨界關係。

目標是成為整個大灣區金融科技事業的代言人

同時，也會邀請全球金融科技思想領袖來港，分享他們對趨勢的見解和觀察，並倡導香港金融科技協會會員的聲音，代表社群，與政府機構、監管機構和業界人士分享業界主導的諮詢反饋。另外，也會擴大現有針對年輕人和尋求提升技能的金融業專業人士的課程，涵蓋數位資產、分散式自治組織、環境、社會和公司治理等，同時以更多語言提供現有的大師課程，以接觸更多不同的受眾群。

王玥表示，作為「金融科技超級聯繫人 」，協會將加倍努力履行使命，促進對話交流，推動行業未來發展，同時鞏固香港作為國際金融中心的定位。同時，將繼續擴大會員數量，確保能夠全面代表在港各領域金融科技的企業，充分聽取各方聲音。目標是成為整個大灣區金融科技事業的代言人，更好地服務每一位會員，充分發揮自身的優勢。

自 2017 年成立以來，協會已發展成為亞太地區最大的金融科技協會之一，會員來自金融機構、初創企業和中小企業。 2023 年，FTAHK 共舉辦了 60多 場活動，參加者多達4千 人。在 2022 - 2023 年間，香港金融科技協會歡迎了超過 80 家新的企業會員加入，標誌著該組織作為行業機構的健康發展勢頭和代表性不斷提升。