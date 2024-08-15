港股屋漏偏逢連夜雨　宜守不宜攻｜許繹彬

全球股市在上周出現「黑色星期一」事件後，本周可算是回歸平靜。作為上周主要跌市元凶，亞洲代表日經指數及台灣加權指數等、美國代表道指及納指等股票市場指數雖然仍未重返未跌前水平，但亦可算是收復部分失地。



以日經指數來說，上周低位最恐怖時曾跌至31000點水平，但本周已升逾36000點水平；而其難兄難弟台灣加權指數在上周曾跌穿20000點大關，但現今已重返22000點水平。道指及納指雖然升幅不及日經指數顯著，但道指起碼亦已重上40000點大關，總算對投資者有所交代，給予重拾升軌的希望。儘管上述市場曾作出深度調整，但調整過後會懂得反彈，確實令投資當地股票的投資者有「心服口服」及「有來有往」的感覺，亦會令他們認為「每次調整便是機會」，願意繼續留下交易。

但港股在踏上復常之路後，確實未曾令投資者有一刻產生「心服口服」的感覺，因為港股每次調整後，只會呈現一浪低於一浪的形態，在跌穿了某些重要心理關口後（如18000點），就好像要望天打卦，苦等機會才有望突圍。即使港股偶有一次機會反彈時，也只是低头碎步，像矮仔爬樓梯般一級一級上，並不會好像其他鄰國的股票市場般，會作出昂首闊步的反彈。再者，由於成交持續不振，如果外圍偶有風吹動，便將這矮仔吹至節節後退，又要以一小步一小步再重新出發。因此投資者對港股仍有保留，可謂情有可原。

港股現階段可謂屋漏偏逢連夜雨，相信投資者在心裡上已接受，在外資欠奉的情況下，只有國內經濟體系復甦才有機會令北水充裕，從而才能養活港股。但通常想像美好，現實殘酷，在投資者苦候機會發圍之際，國家外匯管理局公布一項國際收支平衡數據，指今年第二季「直接投資負債」減少1,050億元人民幣，反映外商從中國淨撤出的資金額創下了33年有紀錄以來最高，此數據亦可證明不單止外資少了投資香港市場，連對中國市場的投資也是進一步萎縮。而另一數據可謂直接反映到港股的走向，就是內地股市本周成交不足五千億元人民幣，創逾4年新低；而港股在此情況下再次陷入低谷，成交更不足700億元，創下半年低位，簡直慘不忍暏；正因中港股雙雙跌入「水盡鵝飛」的境界，相信港股短期如要翻身，難度亦倍增。

臨17400點已舉步為艱

香港金融市場完全缺乏自理能力，相信沒有人會否認，但其實中央曾致力為香港金融業開路，猶記得今年4月，內地曾為香港金融業發出「新五條」，外間普遍認為中央明撐港股，其中一條相信最令港股重新振作的措施，就是支持合資格的內地企業來港上市，但去到現在港股成交只剩不足700億元，以及新股已被投閒置散的情況下，為何不努力跟進並促使中央盡快落實措施？又例如今年慶祝回歸前夕時，亦曾傳出中證監、國家稅務總局等內地監管部門考慮當內地投資者經港股通投資港股，可豁免獲股息時所繳納的20%股息紅利稅，但當然現在亦只是傳聞，只是聽見樓梯響，但為何港府沒有部門再主動跟進？筆者認為，香港仍擁優良的地利優勢及無限的機會，但如何爭取機會去激活資本市場，令外間重新重視這個曾叱吒風雲的金融市場，就要先知道「幸福並非必然」，而是「幸福是要靠自己爭取」的道理。

談回港股，現階段國內及香港成交持續萎縮，加上人民幣持續疲弱下，成交可能沒有最低，只有更低；在難有實質數據支持下，宜守不宜攻，如突如其來跌近或跌穿17000點，則可小試牛刀，但到17300至17400點水平時，可能呈現舉步維艱的境況。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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