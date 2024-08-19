銀行收遮？企業夾層貸款查詢據報倍增　年利率逾10厘

本港物業市場未見起色，銀行「收水」傳聞時常不脛而走。有本地媒體引述消息透露，旗下有不少商業銀行及老牌家族客戶的本地大行，過去市道好景時慣以客戶本業營運貸款的形式，「批落」不少實際涉足物業投資等融資。目前市場逆風而行，銀行為加固風險管理，遂把相關個案的貸款價值比率（LTV）調降。客戶面對現金流突然縮減，於是轉向年息率高逾10厘的夾層貸款。



銀行削貸款價值比率

有投行界形容，年初至今夾層貸款的詢價需求按年倍增，反映銀行特別收緊涉及商業地產操作的風險敞口，形成相關「胃納」的客戶高息「撲水」填補現金流缺口的結果。個別客戶為免銀行再收緊信貸的麻煩，甚至把整項銀行信貸轉由夾層貸款承造。

對於是否察覺有大行調降客戶LTV比率及引發夾層貸款需求上升，金管局表示，本港具備穩健的銀行系統及成熟資本市場，企業可按自身需要通過不同渠道融資。就銀行向企業以物業作抵押所授予的營運貸款，該局對有關融資比率並沒設限，但銀行審批每宗貸款申請時，須因應本身風險胃納和信貸標準，全面分析企業狀況作出信貸決定，「換言之，視乎信貸風險程度，某些企業可以從銀行獲得部分抵押貸款，甚或無抵押貸款，這些貸款相對物業價值的融資比率可以超過百分之一百。」

精品式投行思博資本亞太區行政總裁及高級合夥人張宗永表示，鑑於本港物業市場低沉，租金收益及「磚頭」估值受壓，在審慎風險評估下，有銀行降低貸款價值比率，令客戶形成現金缺口需要填補。夾層貸款息率雖較高，但條款彈性大，故需求殷切，「今年以來查詢需求較去年同期正常市況下增加一倍」。夾層貸款年息率一般超過10厘，惟當前物業市場風險遞增，即使有抵押品在手，投行籌組夾層貸款時亦以審慎為原則，「LTV比率普遍不會超過六成」，具體做法視乎抵押品質素價值、各投行風險政策等因素決定。