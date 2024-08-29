滙豐將有高管人事變動　3名人員離職　營運總監分為兩職

滙豐昨日傳出後任行政總裁艾橋智，考慮裁減中級管理層，今日即宣布其高階管理團隊的變動。滙豐表示，財富管理及個人銀行（WPB）行政總裁Nuno Matos、人力資源總監Elaine Arden和營運總監John Hinshaw將會離開滙豐。該行稱，變動將有助於下一階段的發展與成長，所有變更將於2024年10月1日起生效，並且如有需要，須經監管機構批准。



滙豐昨日傳出後任行政總裁艾橋智，考慮裁減中級管理層，今日即宣布其高階管理團隊的變動，3名高管將離職。

現任環球工商金融業務CEO出任財富管理及個人銀行

滙豐委任現任環球工商金融業務（CMB）行政總裁Barry O'Byrne接替Nuno Matos，出任財富管理及個人銀行行政總裁。Matos正領導集團墨西哥和歐洲業務發展，他在滙豐工作9年後擬尋求其他發展機會，今年他仍會協助Barry交接，2025年正式離開集團。Barry將繼續駐香港工作，滙豐正物色其CMB職位繼任人。

現任公司秘書兼公司管治總監Aileen Taylor將會接手Elaine Arden的人力資源總監職務，並保留公司管治總監職銜。滙豐指，Aileen一直協助滙豐吸納人才，以及董事會和管理層的傳承，而Arden在該行工作7年後擬退任。

營運總監分為GCIO及GCOO

John Hinshaw 決定離開滙豐尋求其他機會，他自2019年加入滙豐。艾橋智表示，審查了目前營運總監的職責，會將該職能分為兩個，設立資訊總監（GCIO）和重新定義的營運總監（GCOO）職位，兩個職位都會是執行委員會成員。

滙豐繼而委任今年2月加入的Stuart Riley為GCIO，掌管數據和創新部門。Riley此前出任花旗集團的全球聯席資訊總監。環球銀行及資本市場（GBM）營運總監Suzy White就會出任新GCOO。

艾橋智表示，期待與新成員合作，與Nuno、Elaine及John一起工作非常愉快，希望他們未來會取得成功。現任行政總裁Noel Quinn表示，感謝他們對滙豐服務成立多年，祝愿他們在未來的努力中一切順利。