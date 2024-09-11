分拆歐美業務　萬洲國際(0288)受惠於特殊收益｜彭偉新

萬洲國際上個月中公佈截止今年6月底止的中期業績，按生物公允價值調整前計算，集團的收入按年下跌6.3%至122.93億美元，而純利則錄得6.94億美元，按年大升81.2%，即每股盈利達到5.41美仙，另外，經營利潤為11,4億美元，按年亦增長78.4%，由於整體營運數據理想，董事局建議在中期業績下派發每股10港元的中期股息，較2023年同期錄得1倍的升幅，至於若按生物公允值調整計算後，純利亦按年增長86.7%至7.84億美元，每股盈利達到6.11美仙。半年盈利大幅改善的主要原因是集團通過實施一系列改革措施，強化生豬養殖營運，令到美國的豬肉業務有顯著改，集團更表示該等措施會繼續令到今年餘下時間會帶來正面的影響。



雖然部份券商仍然對集團上半年的業績作出挑剔，指上半年的業績只屬好壞參半，壞的一面主要是內地業務大幅度疲弱，而且內地的收入更按年下跌14%，而且內地市場在下半年的情況仍然會維持積弱狀況，所以，預期下半年的情況未會有明顯的改善。不過，美國上游業務已不會再拖累集團的盈利，在短期內，當地的整體業務將出現轉強的機會。而且集團己推動歐美業務為主的史密斯菲爾德的業務在美國上市，這將有助萬洲國際錄得特殊收益，更重要是可以透過分拆上市下，可以釋放公司的真正價值。

萬洲國際過去一年的派息比率為 78.3%，而集團今個財年已派發 0.1港元的半年股息，相等於 5.2厘的追蹤年股息率。（資料圖片）

而在業績公佈後，有多家大行分別調升萬洲國際的投資評級及目標價後，股價已持續回升，市場預期萬洲國際的估值仍然處於合理水平，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.2 倍，較追蹤市盈率為低。另外，市場給予萬洲國際的目價為7.31港元，按現價值算，仍然有超過30%的上升空間；至於若果以14個財務模型去計算萬洲國際的合價值，現價則更有超過38%的上升空間。

萬洲國際過去一年的派息比率為 78.3%，而集團今個財年已派發 0.1港元的半年股息，相等於 5.2厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.35 元港元，相等於 6.13 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.37 厘為高。集團於上個交易日以 5.74 港元收市，全日上升 0.03 港元或 0.52%。集團過去5年的平均Beta值為 0.33，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 5.92 港元，而最低位則曾見 3.93港元，股價於過去52周累計上升 40.64%，股價表現跑贏恒生指數，以現價 5.74 港元計，萬洲國際的股價較 50 天線高出 7.48%，另外，現價亦較 200 天線高出 10.64%，暫時未有因累計上升而擔心出現股價過去的表況。

萬洲國際的機構投資者持股比率為32.51%，並於今年4月17日至今年9月10日期間的股價共錄得5.72%的升幅，期間，共錄得6.4 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的5.95 億港元，而散戶則佔當中的0.45 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.88%；而最低則跌至 -14.38%，而到9月10日當日則為2.27%，反映大戶投資者的整體資金動力在改善中。投資者可以在20天線5.58港元水平買入，上望目標價中位數，至於股價未失守5.50港元，則毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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