蔚來(9866)受惠以舊換新帶來增長勢頭　股價短期望46.5元｜彭偉新

內地為了支持新能源汽車行業的發展，今年多個地方已陸續推出以舊換新的補貼汽車購買計劃，而上日據杭州發布的報道，由2024年7月24日至12月31日期間，個人消費者報廢或轉讓該人名下乘用車，並在杭州購買七座以下新乘用車，可以申請一次性最高.8萬元人民幣的補貼，而在去一時間內，內地的補貼計劃已為內地整個新能源車行業帶來強勁的換車需求。而就中汽協所公佈的8月份汽出產銷數據，分別按月增加9%及8.5%，達到249.2萬輛及245.3萬輛，雖然以增幅計算，產銷量增幅已較首7個月收窄，但仍然能維持增長下，對內地的新能源車生產商蔚來仍然有正的作用。



蔚來於上個交易日以 43.2 港元收市，全日上升 0.85 港元或 2.00%。集團過去5年的平均Beta值為 1.83，系統性風險高於大市，因此，若果在股價出現回調期間，投資者亦宜先行作出減磅。52周最高位曾見 85.25 港元，而最低位則曾見 28.6港元，股價於過去52周累計下跌 47.36%，由年初至今計算，股價表現跑輸恒生指數，以現價 43.2 港元計，蔚來的股價較 50 天線高出 27.2%，不過，現價則較 200 天線低 0.51%，反映短期股價走勢稍為超愈其中期走勢，但未有突破其長期走勢，短期股價仍然有望續作出反彈。

內地為了支持新能源汽車行業的發展，今年多個地方已陸續推出以舊換新的補貼汽車購買計劃。（資料圖片）

由於集團仍然未錄得盈利，因此，股份未有過去12個月的追蹤市盈率紀錄，但市賬率則為 5.01 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 1.15 倍，企業價值對收入為 1.22 倍，整體估值仍然屬於較高的位署，必須要先令到集團的收支得到平衡，才有望見到較強勁的股價升幅。

蔚來股價於今年1月反彈上74.20港元見頂後，便持續作出回調，更於4月跌至低位29.35港元後一度作出反彈上44.40港元，不過，未能成功收復整個回調幅度的61.8%後，便再度回落，更於8月再度跌返低位見28.60港元，其後股價成功作出反彈，帶動9天RSI重返30以上水平後，股價亦由低位作出反彈，近日股價成功重返20天線後，更升破40港元，以及升穿了10天至100天線的阻力，股價上日見42.80港元。由於RSI已升破70水平，加上MACD已出現牛差，更見MACD線重返正數，因此，預期股價已見底及有望按黃金比率作出反彈，若果短期以黃金比率的38.2%作為反彈目標，股價相信可以在短期內升上46.50港元水平。

預期蔚來的9月產銷數據公佈前，股價有望已先行升上46.50港元水平，投資者可先在42.50港元水平買入，上望46.50港元，只要股價未有失守40港元，可以暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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