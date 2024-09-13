第一太平 (0142) 走勢強勁　上望下一個目標位4.6元｜彭偉新

第一太平(0142) 是一家主要從事生產和銷售消費性食品的企業，集團主要在亞太地區通過四大分部運營業務，包括消費性食品分、電訊分部、基建分部及然資源分部，而各分部均集中在民生部份，因此，受到經濟周期的影響會較低，所以，股價即使在早前港股波幅較大，而同走勢下行期間，其股價仍然有較佳的表現。雖然集團2023年全年業績中，營業額只微升2.0%至820億港元，不過，毛利則仍然上升10%至263.5億港元，而毛利率更由之前29.7%上升至32.1%，毛利率上升2.4個百份點。至於截至2024年6月底止的半年業績，營業額雖然同比及環比均見下跌7.7%及2.0%，只得390億港元，不過毛利及毛利率均見明顯的上升，尤其是毛利率更由去年底的33.9%，擴展至35.8%，上升1.9個百份點。

市場預期集團今年全年的每股盈利可以達到1.17港元，同比增長5.3%，令到遠期市盈率跌至只有3.6倍，而預期2025年的預測市盈率更只得3.3倍。按第一太平的歷史股息派發來看，集團自2019年每股派息降至0.12港元後，已連續4個財年錄得派息增長，至2023年全年計算，每股派息0.22港元，而今年上半年已公司派發0.12港元的中期股息，預期全年有機會派發0.24港元，以現價計算的股息率為5.58厘，仍然屬於吸引的水平。

雖然第一太平並非熱門股份，不過，在股價反覆向好，而且過去5年持續錄得穩定的股息增長，開始見到北水投資者亦有留意該股並在過去半年持續增持第一太平的股份，由中央結算的數據可見，北水投資者持有第一太平股份的比率由今年2月底時的1.34%，逐步增加至9月10日時的2.28%，雖然增幅未及1個百份點，但已反映出投資者對股份的前景有信心。

第一太平股價於2022年6月升上3.63港元後便持續回調，低位於2022年11月見2.08港元後，便持嬻作出反彈，並於今年2月成功收復所有的跌幅，高位升上4.00港元後一度作出回調，不過，股價再度在8月中升跌3.63港元的阻力，並在持續上升後，股價已升上4.30港元。若果以整個自3.63港元開始的前跌浪總跌幅，以黃金比率1.618倍作為反彈目標，股價可以上望4.60港元。而市場的分析師目標價為4.70港元，距離現價仍然有9.3%的上升空間。投資者可以在股價返回4.30港元水平買入，上望目標價由4.60港元至4.70港元之間水平。至於股價若一旦失守20天線支持4.07港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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