恒隆股價「15年來表現不好」　陳文博歸咎三因素　稱商業模式獨特

恒隆集團（00010）及恒隆地產（00101）第三代接班人陳文博，首次以董事長身份撰寫致股東函。他表示，許多投資者（包括主要股東）都問及為何恒隆集團股價在這15年來表現都不好，「我們的股價表現遜於恒生指數及大部分同業，但這肯定不反映我們的營運表現。」



他認為有三個原因，分別涉及地緣政治、整體地產行業股價現不佳及集團缺乏易於比較的公司╱競爭對手。

他提到，監管措施變化難料，改變有時來得不合時宜，的確對形勢幫助不大，但據分析師和投資者的反饋指出，地緣政治還是主因。部分受市場因素及監管變化影響，內地住宅房地產市場目前萎靡不振，「儘管我們沒有踏足該市場，但股市各大指數和各種股票分類都把我們與該等表現遠遜市場的發展商混為一談。雖然大家是不同類型的公司，但我們的股價難免受牽連。」

陳文博（中）首次以董事長身份撰寫致股東函

他又表示，恒隆集團業務並非獨一無二（在中國有很多公司持有高端購物商場組合，也有不少擁有高端辦公樓），但沒有其他公司像恒隆一樣倚重這些業務，「這是我們獨特之處。與我們最近似的競爭對手，要麼除了高端購物商場外還持有大量中型和大眾化的購物商場，以及住宅房地產物業，又或是在收入來源方面更依賴香港市場。由於市場上沒有真正可比對象，很難把我們與同業作比較分析。」

他認為集團商業模式頗為獨特，亦從根本上是穩健。「儘管近期中國的消費市場有所放緩，但我不認為消費者會毫無緣故突然不購買奢侈品或停止光顧我們的購物商場。事實上，若要預測未來趨勢，中國消費者將會繼續追求更好的生活品質，其中一個途徑就是購買更優質的產品和服務，而這正正是我們業務所長。」