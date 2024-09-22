國際金融中心不偏科　藝術文化大健康齊興旺　說好香港故事｜知薇

上期知薇分享了一帶一路高峰論壇的精彩片段和成果，在經濟狀況尚未明朗下，為這個國際金融中心和中西門戶之城打了一劑的強心針。

當西方世界和東方世界（比如印度）都不斷傳播負面論調，達到政治和經濟目的時刻，這座城市的民眾之間，缺少的不過是支持和關註正面信息的心靈和眼睛。自己都不為自己打氣，還等誰來為你站臺？

知薇無需用力，就能數出一堆正面利好，展示出這座城的內涵底蘊和有心人的推動。

恒基主席李家誠在「氣球天鵝(紅色)」打卡。（恒基提供圖片)

比如，中環那座造型搶眼、令人無法忽略的大廈The Henderson終於落成開幕了。此大廈由國際知名的Zaha Hadid Architects和呂元祥建築師事務所負責，外型采用流線型設計，如含苞待放的楊紫荊花，為中環經典的地平線，又添一筆獨特的風景。據說大廈內部也是充滿現代藝術氛圍和環境優美，很是特別。

更令人振奮的是，國際級拍賣行佳士得(Christie’s)決定把亞太區總部落戶在The Henderson的6-9樓，究其原因，除了這裏的市場潛力之外，這個250年歷史的英國老牌拍賣行，看中的更是香港成熟完善的金融融資和法律關稅體系。加上美國蘇富比(Sotheby’s)位於太古廣場的亞洲總部，香港就此鞏固了自身作為亞洲藝術奢侈品拍賣中心的地位。一個700萬人的城市，有此地位成就，實在可喜可賀。

再比如，位於西九的M+最近舉辦了規模盛大的慈善晚宴，300多名世界各地文化藝術界的專家名流齊聚一堂，包括英國泰特美術館(Tate Modern)館長Maria Balshaw、上海當代藝術博物館館長龔彥、紐約現代藝術博物館(MoMA)館長Glenn Lowry、瑞士收藏家兼M+董事局成員Uli Sigg博士等，當然也少不了演藝圈名人、政商界名人和捐贈者等。慈善晚宴更展示了中國頂尖設計師郭培的15件高定作品——大家或許記得這位國際級大師的名場面吧，包括Rihanna在Met Ball一戰成名的「蛋餅裙」，範冰冰驚艷戛納的「龍袍裙」等。

說到大健康，香港於2025年將分階段投入的首間中醫醫院，就是個好例子。這間由浸會大學承辦的中醫醫院，不僅能滿足市民對優質中醫服務的訴求，也將提升香港在中醫藥制度化和標準化上的地位，聽說也會對中西醫藥結合治療做進一步的探索和應用，未來可期。

這些例子僅是scratch the surface，香港不容小覷的長處還有很多。如此一來，精彩的故事有了，善於訴說故事的人也有了，需要的就是你我的支持和信心了。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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