物業市場低迷累及港銀　滙豐香港商業房地產貸款違約激增4.6倍

本港樓市持續低迷，並影響到港銀信貸素質，連龍頭大行滙豐也似乎不能倖免。外電報道，滙豐截至6月尾的香港商業房地產貸款違約，激增4.6倍至32億美元。



英國《金融時報》報道，香港是滙豐最大的商用不動產貸款市場，佔其風險敞口的45%。相較之下，英國僅佔18%。根據該行上半年財報，截至6月30日，該行向香港客戶提供的商用不動產貸款中，有32億美元「信用受損」，而半年前僅5.76美元。

惠譽：內地風險已近底部 香港方面未知

報道稱，滙豐違約部分大幅上升，突顯香港商用不動產低迷已開始對銀行業造成打擊。商用不動產顧問業者戴德梁行（Cushman & Wakefield）的數據顯示，2020年以來，香港頂級辦公室的租金已下降逾35%。

惠譽北亞銀行評級主管黃智仁表示，銀行業多年來一直因為對中國房地產市場的風險敞口而飽受壓力，現在焦點已轉向香港。可以更有信心地說，銀行業對中國商用不動產的風險已接近底部，但對於香港的還不知道。

全球商業房地產貸款790億美元

截至6月滙豐銀行對全球商用不動產貸款總額達790億美元，信用受損的32億美元佔該行對香港商用不動產貸款總額的9%。

9月2日開始擔任滙豐行政總裁的艾橋智（Georges Elhedery），早在8月初就向投資人表示，許多已被列入「信用受損」的房貸依舊正常繳納利息，但該行在7月底發布的上半年財報中指出，某些借款人已尋求延期付款，以因應償債能力的挑戰。