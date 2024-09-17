香港商業房地產累銀行壞賬增　高盛憂最壞情況差過亞洲金融風暴

本港樓市持續低迷，當中甲級寫字樓空置率也持續高企。高盛發報告指出，內地及本港商業房地產（CRE）的風險敞口，導致香港銀行的不良貸款持續上升，其中恒生銀行（0011）上半年不良貸款率創30年高位。該行考慮到預期信貸損失影響，將港銀今明兩財年盈利預測下調5%至8%，主因受商業地產不良貸款覆蓋率及預期信貸損失影響，2026財年相關預測則維持不變。



下調港銀平均目標價並籲沽售恒生

該報告並更新對香港商業房地產分析，發現隱含不良貸款率普遍上升，佔香港商業房地產債務總額14%，而中小企不良貸款率更高達55%。假設在最壞情況下，即EBIT較2023財年水平下降25%及50%，隱含不良貸款率或進一步升至22%及39%，超過亞洲金融風暴時高峰期的17%。

高盛發佈報告，將港銀今明兩財年盈利預測下調5%至8%，主因受商業地產不良貸款覆蓋率及預期信貸損失影響。﹙資料圖片﹚

高盛指出，透過滙豐控股（0005）的亞洲金融風暴經驗、現時按揭貸款成數（LTV）分佈，以及其在岸商業房地產的虧損經驗，預期香港商業房地產貸款中的信貸損失（ECL）將於今﹑明兩財年升至3.5%，熊市情況下為9%，意味未經修訂的每股盈利將有8%下行風險，悲觀情境更高達25%，當中本地小型銀行受影響最大，而渣打（2888）受影響最小。同時，該行注意到中銀香港（2388）的抵押率較低。

高盛將本港銀行股目標價平均下調3%，維持對渣打、中銀香港及滙豐「買入」評級；但維持對恒生「沽售」評級，目標價從101元削至95元。