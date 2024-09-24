從借錢派到牛雜派　「刁場」吸客各顯神通｜刁佬

讀市場學理論的朋友通常都問邊個係你嘅客，要去邊度搲客呢？做食肆租個地舖，打開門口，整啲鑊氣強勁香噴噴嘅美食，打好燈，色氣味皆全，自然客似雲來。至於高檔食肆就要高竇，好似港女一樣美貌與智慧並重，不過只係咁意唔小心拒人於千里，位處於冇車去唔到，價錢又唔親民的酒店或高級商廈，用Foodie KOL同米芝蓮宣傳，然後等客自動上釣。至於樓上舖，就係信心同實力嘅考驗，價錢唔可以太貴，品質更加要優良，主要靠良好口碑及以客傳客作宣傳。

食肆仲可以用色香味去吸客，只有無形服務嘅刁佬們，又要喺邊度搵客呢？唔通真係要請個索爆嘅花樽做秘書，先至可以令到風流才子上門開會？係人都知公司網站有電話及地址，啲客除非同你好熟，否則又點會自己衝上門。

神刁大俠經營的企業融資屬於證監會的持牌監管服務中的6號牌，其中有大中細牌，細牌只做財務顧問，中牌就可以加上證監會的收購合併及股份回購顧問服務，至於有大牌的「刁鋪」全部都可以做，仲可做埋上市保薦人。雖然牌照有好多種，不過其實只係得幾個門派：

1.借錢派

借錢派故名思意就是有錢借的刁店，不單只有財雄勢大的本地薑，亦有高大上的銀行，英皇、金利豐、匯豐及UBS等就係借錢派，借咗錢畀你完成單刁，唔係唔幫襯做埋6仔嘢（財務顧問）呀嘛？聰明嘅老細又點會唔識揀呢，通常大額的全面收購都涉及借錢，借錢派自然經常參與此類刁。不過近年經濟收縮，好多銀行及財務機構對上市公司借錢都十分謹慎，而且好話唔好聽，如果借咗錢收唔返，做幾十單刁都賺唔返。所以近年借錢派因減少對上市公司借貸，喺刁場交易相應減少，不過佢哋大雞唔食細米，金額太細佢哋都好少參與。

朱太旗下金利豐可視為「借錢派」。﹙資料圖片﹚

2.關係派

中國人做生意一直講求志相近，習相似，交情與關係的確在中國傳統商業社會十分重要，關係派自然就係講關係，獨家特別的關係，自然成就特別的刁。比如國企與國企之間的刁，常見中信及中金同為國企的投行處理。另外，就有私人銀行自不然處理私人客戶的刁，私人銀行客戶眾多的HSBC及UBS最擅於處理客戶的煩惱，所以又係通告榜上常見牌頭。

3.關照派

中國人講關係自然會關照舊人，同事、同學及好朋友，關照派多數是行尊出身，例如各大投行的前大佬，當時機成熟自創門戶，如果可以做到好嚟好去同舊老闆關係密切，舊東家做唔哂的刁，或者餸頭餸尾（獨立財務顧問）等工作，當然會射畀熟口熟面嘅友好關照關照。因此亦常見關照派會一齊出現於一張通告的牌頭。

4.牛雜派

香港係一個龍蛇混雜嘅地方，美食莫問出處，好似牛雜香氣四溢，有街頭智慧嘅投資銀行亦是香港特色。刁佬就係出身於牛雜派。牛雜派競爭激烈，必須要有獨門秘方，唔同湯底，仲要有性價比（即係要夠平），才可突圍而出。刁佬係財務顧問作家，經常創作各種配合市場嘅新劇本，就快連《家》、《春》、《秋》都搬出嚟。大家喺聯交所及證監會嘅男神女神，都可能曾經同刁佬做過筆友，信來信往數十回合。

市場好的時候，刁埸中的高手真係五花八門。可惜新冠三年之後市場再度緊縮，又有不少高手移民海外，亦有一些見好就收提早退休。而家睇返轉頭，真係好似無間道咁講，個市衰完三年之後又三年，刁場高手買少見少，有點青黃不接。大家有志入行嘅弟兄姊妹，係時候準備好自己，

雖然好似落雨先去打波，不過刁佬相信雨後總有陽光。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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