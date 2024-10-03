金融科技項目執行統籌小組討論AI在港金融市場應用

財經事務及庫務局局長許正宇今日（十月三日）主持第四次金融科技項目執行統籌小組會議，與金融監管機構、金融科技界、學術界及研究機構的代表就香港金融科技最新發展進行交流。

許正宇表示：「香港作為國際金融中心，擁有健全的監管環境及豐富的營商機遇和資金支持，是發展數字金融和金融科技的理想地。政府與金融監管機構一直大力支持金融科技發展，包括完善金融基礎建設、構建更活躍金融科技生態圈、培育金融科技人才，以及加強與內地及海外的連繫和合作。金融科技項目執行統籌小組的工作將繼續推進跨領域的協調合作。我十分感謝業界代表提出的寶貴意見。」

政府和各與會者就金融科技不同範疇交流意見，包括如何將虛擬資產進一步融入主流金融市場，以及人工智能在香港金融市場的應用。數碼港及香港金融管理局在會上分別匯報了綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃及批發層面央行數碼貨幣項目Ensemble的最新發展。

此外，統籌小組獲悉香港金融科技周2024將以「點亮金融科技新航道」為主題，於十月二十八日至十一月一日舉行，主論壇設於十月二十八日至二十九日在亞洲國際博覽館舉行。香港金融科技周今年踏入第九屆，將匯聚來自世界各地的參加者，包括不同行業的知名演講嘉賓。財經事務及庫務局和投資推廣署將聯同各參與單位及業界向全球市場展現香港金融科技生態圈的活力。

財經事務及庫務局局長為金融科技項目執行統籌小組的主席，小組成員包括香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、會計及財務匯報局、投資推廣署、數碼港及香港科技園的代表。