財庫局與彭博合作　推「香港家辦匯」吸引環球家族辦公室來港

財經事務及庫務局公布，與彭博有限合夥企業推行名為「香港家辦匯」策略性合作計劃，旨在吸引環球家族辦公室在香港設立或擴展業務，鞏固香港作為全球領先資產及財富管理樞紐的地位。

財經事務及庫務局局長許正宇與彭博有限合夥企業及彭博慈善基金會創始人布隆伯格今年四月在紐約會面，是促成今次策略性合作的關鍵。雙方的討論集中於把香港發展成全球家族辦公室及慈善活動樞紐的政策措施，以及雙方如何合作以進一步推動相關工作。

今次與彭博合作將聚焦四大範疇，即家族辦公室生態圈建設、行業知識分享、資訊科技支持以及慈善倡議。財庫局將聯同投資推廣署和香港財富傳承學院，與彭博合作推行多個不同項目，促進香港的家族辦公室生態圈蓬勃發展。

許正宇表示：「布隆伯格和我的共同願景是要把香港發展成全球家族辦公室和慈善事業中心。布隆伯格的真知灼見，加上彭博廣闊的國際網絡以及在金融數據及科技方面的專業知識，對於進一步提升香港對環球家族辦公室的吸引力，具有寶貴價值。我們很高興能與彭博合作，鞏固香港長久以來作為國際金融中心的優勢，展示我們對進一步加強財富管理和慈善捐獻發展和創新的決心。我們期待與彭博緊密合作，構建一個讓家族辦公室和慈善活動蓬勃發展的環境。」

彭博亞太區總裁李冰說：「香港是全球最具吸引力的家族辦公室落戶地點之一，同時擁有獨特的專業知識、監管環境和具深度的金融市場。香港政府目標明確，要把香港發展成為世界級的家族辦公室樞紐，而『香港家辦匯』則致力提供在成功路上所需的工具和支援。彭博很榮幸能為香港家族辦公室業務的長遠發展作出貢獻。」

「香港家辦匯」合作計劃包涵以下四大範疇和元素：

（一）家族辦公室生態圈建設：參與各方將為從事家族辦公室行業的專業人士合辦研討會，涵蓋備受關注的議題，包括影響力投資和另類資產配置。彭博亦會建立一個專屬的數碼內容管理系統——「香港家辦匯」知識中心——展示與香港家族辦公室行業相關的資訊，以便持續建設生態圈。知識中心將在未來幾個月內推出予香港家族辦公室行業使用；

（二）行業知識分享：彭博將編訂家族辦公室指南，就於香港設立家族辦公室提供指引，並介紹相關的政策措施，例如稅務優惠和「新資本投資者入境計劃」；

（三）資訊科技支持：彭博將為投資推廣署的家族辦公室客戶提供支援，讓他們使用彭博的家族辦公室解決方案，包括試用彭博終端、獲取金融和替代數據，以及與彭博環球網絡的專家交流。彭博亦會加入投資推廣署家族辦公室服務提供者網絡，就家族辦公室行業科技解決方案的最新趨勢提供見解和專業知識；以及

（四）慈善倡議：香港財富傳承學院將與彭博企業慈善部門合作，提供更多機會讓家族辦公室和超高資產淨值人士參與香港慈善事業發展。

此外，彭博將於明年三月在香港推出一個聚焦財富管理的全新高峰論壇，與財庫局的年度旗艦活動「裕澤香江」高峰論壇發揮協同效應。是次新設論壇與「裕澤香江」高峰論壇2025策略性地同步舉行，將保持和加強香港家族辦公室行業不斷增長的勢頭。兩個高峰論壇將為家族辦公室的負責人和專業人士提供一個無可比擬的平台，讓他們交流見解、探討機遇，並塑造區內財富管理業的未來。其他「香港家辦匯」的活動亦將於二○二四年年底前陸續啓動。