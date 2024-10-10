新奧能源(2688)20天升破50天線成黃金交叉　股價已現見底｜彭偉新

內地未來或會推出加大財政政策力度的措施，有助支持內地經濟回穩外，對於工業用的燃氣需求有望回升。另外，預期內地今年會有機會面對較為嚴寒的冬季，亦會對燃氣的需求回升，利好包括新奧能源在內的燃氣股。



市場對新奧能源今個財年的全年盈利預測會增長為 6.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 9.1%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 39.75%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 11.7%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.3 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到2.47倍，而市賬率則為 1.33 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.5 倍，估值不算太高。而新奧能源過去一年的派息比率為 48%，而集團今個財年已派發 2.96港元的追蹤年股息，相等於 5.49 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 2.96 港元，相等於 5.49 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 2.64 厘為高，會有機會繼續支持股價回穩。

新奧能源(02688)於今年5月17日至10月9日期間的資金流狀況。（圖1）

新奧能源的機構投資者持股比率為38.48%，並於今年5月16日至今年10月9日期間的股價共錄得30.75%的跌幅，期間共錄得4.33 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.85 億港元，但散戶則錄得 0.52 億港元的流出(見圖1)。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上9.42%；而最低則跌至-7.87%，而到10月9日當日則為 -2.19%，雖然仍然為負數，但已有明顯的改善，預期有助走勢回穩及作進一步的反彈。至於另一個反映股價前景的指標，就是北水投資者持貨的比率，按中央結算的數據所示，北水投資者在新奧能源的持股比率已由7月底時不足2%逐步增加至10月7日的3.11%，雖然增加的幅度不算太過明顯，但顯示投資者對新奧能源的前景抱有憧憬下，有機會繼續在股份中增持，亦會成為支持股價走勢的主要動力。

新奧能源股價由今年5月中升上79.55港元後持續回落，並在跌穿20天線及50天線後，股價一直跌至9月中的低位44.90元水平，推動9天RSI跌穿30水平，不過，隨著股價開始作出反彈，9天RSI成功重返30後，股價亦逐步收復20天線及50天線，更一度升上100天線阻力。雖然股價昨日連續第二日下跌，未有失守20天線及50天線支持，更見20天線開始升破50天線，形成黃金交叉，有助股價形成見底。相信股價可以收復由5月開始形成的跌浪總跌幅的61.8%約66.2港元。投資者可以在55港元以下買入，只要股價未有失守50港元，可以繼續持有。

北水投資者在新奧能源 (2688) 的持股比例逐步增加。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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