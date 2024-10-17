渣打：港家辦業務具優勢　超級聯絡人身份兼生活方式有活力

渣打首屆全球家辦論壇日前一連兩日在香港舉行，渣打兼大中華及北亞區香港行政總裁禤惠儀表示，香港作為國際金融中心，幫助了幾代家庭及其企業蓬勃發展，現在是投資者和企業家培育機會的中心。香港作為超級聯絡人擁有得天獨厚的優勢，是中國內地與世界其他地區之間的主要門戶，也是內地多項金融開放措施的可靠試驗場。



首屆全球家辦論壇日前一連兩日在香港舉行

她表示，香港既是國際金融中心，也有繁榮的藝術和文化景觀、米其林星級餐飲、大型體育賽事和嵌入式慈善生態系統，這種充滿活力生活方式，也是擁有2,700 多家家族辦公室的另一個原因。

渣打國際業務總裁洪丕正表示，商業和家族企業的行政總裁，都希望以比從前任繼承時更好的方式傳遞接力棒。據標準普爾調查顯示，近年這些行政總裁的任期越來越短，故作為臨時託管人，他們面臨推動短期收益而不是長期遺產的壓力。 為了平衡長期和短期，商業企業需要融入家族理念和價值觀以長期傳承，而家族企業則需要引入專業的管理和治理。

他又指出，家辦的另類投資，包括藝術品、體育、科技、美酒等，也體現家族對投資的熱情和興趣。於此同時，將慈善事業融入投資，在日益分裂的世界中成為一股向善的力量。

同場的渣打私人銀行全球主管暨大中華、北亞區財富管理及零售銀行業務主管洪子寓則表示，全球網路和連結性一直是渣打最大的優勢之一，渣打私人銀行在香港、新加坡、杜拜和倫敦四個財富中心，為客戶提供支持，形成了一個橫跨東西方的網路。渣打將大中華區的客戶從香港連接到亞洲其他地區、中東和歐洲。同樣，對於希望進入亞洲資本市場的中東和歐洲客戶來說，在香港和新加坡的財富中心在幫助他們抓住該地區的機會方面發揮互補作用。