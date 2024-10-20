無錢落袋的換股私有化 　「大閘蟹」左手去右手來？｜刁佬

刁佬最近一家大細出埠，抱住care free心態上機，返嚟馬上被盡忠職守嘅刁鳯催稿，在更新一週要聞時，驚喜發現特首的《施政報告》將刁佬的意見一字不漏地採用，小弟開心到中咗六合彩咁。

去年六月刁佬於《投資移民重臨 N條橋搵真銀 港大籌錢有何難？》中寫道：過往投資移民被視為炒高樓價元兇之一，所以樓房不計入投資移民計劃中。其實作為投資移民，與一般移民無疑，都有置業需要。今次可修訂為超級豪宅，例如一定金額5,000萬以上的樓可以計入，反正這批豪宅金貴，對民生影響有限。

估唔到《施政報告》連銀碼都照抄不誤，見到特首採納民意，小弟十分感激，刁佬生於香港，大半世人都喺香港搵食，當然都想見到香港好好發展啦！

剛剛返到香港仲諗緊可以寫咩文章，說時遲那時快，一場剎那間完成的大升市突襲香港市場，資金力度似有還無，不少朋友覺得未落完盤個市就炒完。實際上刁佬身邊好多老闆一直準備已久的大計才剛剛開始，之前個市太靜焗，好多老闆雖然想做嘢，但係都一直等東風，時機未到唯有等，現在東風終於來臨。

首先，唔知幾耐都冇動作嘅創業板，終於見到有公司被全面收購，轉頭主板嗰邊內房融創中國(1918) 逆市配股，及幾隻新股都錄得超購。刁佬相信呢啲只係大茶飯嘅前奏，過去幾年無論係股票市場，或者實體市場都出現重大調整，美國加息香港因為聯繫匯率掛鉤美元亦需要同步加息。眾多市場因素經過幾年嘅累積，令到資產估值開始下降，香港作為倚靠外來資金的城市，喺壞消息差不多盡出之時，勇敢資金當然再度出擊。

呢一輪嘅資金令到大市過去六個月波幅接近5,000點，淨升幅亦接近4,000點。有市場大鱷擔心低沉嘅市況一去不復還，馬上於近期提出對其下上市公司喺尾水進行私有化，不過有一單私有化比較特別，並非一般比現金要約買股票，而係用上市公司嘅股票去換私有化上市公司嘅股票。有睇開刁佬專欄的朋友都知，上市公司股票可當現金用，不過究竟係美金、歐羅定津巴布韋幣，就要真係要睇公司質素。

一場剎那間完成的大升市突襲香港市場，資金力度似有還無。﹙資料圖片﹚

由李寧家族控股的非凡領域(933)於2024年10月17日宣布，按協議安排方式將堡獅龍國際(592)私有化，以換股方式，每股非凡股份換5股堡獅龍國際股份，以非凡領域公佈消息前的收市價計，相當於每股堡獅龍作價0.108元，較其停牌前收報折讓12.20%。

堡獅龍國際長期成交低迷，對於一直以來被困𨋢嘅寶獅龍股東嚟講，私有化係少有嘅逃生門，都算係一件好事，可惜今次不是以現金私有化，而是以非凡領域嘅股份。如果係一間有流通量嘅上市公司，它的股份當然可以容易變現，可是非凡領域對大家來講，相信仍然很陌生，對於本地股民而言還不如堡獅龍的品牌。

非凡領域旗下最為人熟悉的品牌Clarks，歷史十分悠久，不過係爸爸爺爺輩買嘅鞋。兩者比較下，這換股私有化其實換與不換都沒有什麼兩樣，只不過係用A牆紙換B牆紙，津巴布韋幣換阿根廷披索。

喺呢一個時間發生呢一個換股交易，令到刁佬想起近排剛剛上市嘅大閘蟹，各位股民小心行事，以免比浙江大閘蟹換走咗你隻陽澄湖大閘蟹。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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