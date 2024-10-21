疫情時首辦獲國際投行巨頭撐場　金管局余偉文︰金融峰會將恒常化

第三屆國際金融領袖投資峰會將於11月中舉行，金管局余偉文於匯思撰文指，該局已決定將此項活動恒常化，作為每年一度亞太地區的一次高規格金融界盛事。

余偉文解釋，2022年首屆峰會標誌著香港走出疫情，重返國際舞台；去年的峰會是金管局成立30周年的重點活動。兩屆峰會得到全球各地金融機構的大力支持和積極參與，與會的金融領袖對峰會有很高的評價，並表示希望當局能繼續舉辦這項活動。「可以說，峰會已漸漸於環球金融界建立起很好的聲譽和品牌，甚至成為不少金融領袖年度出訪計劃的一部分。」

2022年特首李家超在金融峰會開幕時致辭。﹙資料圖片﹚

逾百位主席或行政總裁級高管撐場

今年的峰會將於11月18至20日舉行，18日晚設歡迎晚宴，19日是主峰會，20日由金管局、證監會與金融學院聯合主辦研討會。金管局預計將有數百位頂尖金融機構的領袖出席，當中包括超過100位集團主席或行政總裁，當中更有不少是連續第三年出席峰會。主峰會的主題為「在變局中前航」，凸顯在面臨宏觀環境、地緣政局、科技創新和氣候變化等種種複雜的形勢叠加大變局下，國際金融界應該如何管控風險、順勢而行，繼續開拓新的發展機遇。

金管局稱，次日舉行的「與國際投資者對話」研討會將接力探討各類投資市場的最新發展。一連兩日，與會領袖將聚焦討論幾個重要議題，包括應對複雜的全球環境、市場趨勢及投資機遇、內地金融發展、亞洲地區的投資亮點和策略 、另類資產與私募市場的發展路向、新科技世代的危與機。

余偉文補充，峰會的籌備工作如火如荼，他和同事們正期待著歡迎來自世界各地的金融領袖。