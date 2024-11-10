神刁大鱷計再現　禹洲集團的柒柒肆拾玖天罡北斗陣｜刁佬

每個星期刁佬都會惆悵今期寫乜好，刁鳳突然發現國內地產公司禹洲集團 (1628)發出重組及供股通告，重組公告就沒有什麼新意，都係大比例債轉股後債主變業主，成為公司的新股東。不過另外發行的供股公告就十分有意思，不多不少，每百100舊股只供柒柒肆拾玖49股，柒味濃厚不得不說，亦印證了刁佬早前預告個市一返來，神刁大鱷的全盤大計就會推出。有睇開刁佬的朋友都知，重組離不開賣身還債、削債及以股換債，今次禹洲集團示範的正是以股換債。

禹洲集團星期五有兩張重磅通告，分別如下：

1. 供股

以100供49股的比例進行供股，每股供股價為0.035元，較消息公佈前收市價每股0.133元折讓約73.68%，如果全部獲認購，將發行32.07億股供股股份，相當於擴大後股份約32.89%，集資淨額約1.1億元。

2. 以股換債計劃

配售56.45億股股份予持有總額為15.39億美元（約120.07億港元）的計劃債權人，每股作價2.127元，較消息公佈前收市價每股0.133元溢價約15倍。

刁佬對債權人要用15倍溢價換股深表同情，然而刁佬最感興趣係，點解會用100供49咁特殊嘅比例，而唔索性用2供1？咁耐人尋味嘅事，自然引來福爾摩刁嘅注意。刁佬覺得可能原因如下：

1. 專業人士柒唔夠

可能團隊的專業人士認為要低於聯交所二供一比例，所以整個100供49較為保險。但係刁佬作為一個口臭的評論員，見至100供49正好10*10供 7*7，擺埋一齊侊似係「實實柒柒，實搵笨柒」。仲要好似好抵咁樣，畀債主平60倍（債主每股HK$2.127 vs 原股東每股HK$0.035）去發行新股比大家，真係驚死你唔落疊。呢個大股東真係有情有義，去到最後一刻都照顧所有供股嘅小股東，不過呢個世界又點會有無緣無故嘅愛，大家睇落去就明。

2. 製造碎股蛇齋餅糭

刁佬遇唔少碎股黨，想擊退佢哋最好主動出擊，而家股東會包好一盒西餅請佢攞走好行唔送。禹洲集團可能覺得自己平日太少粉絲，想今次大量製造碎股，將來訂多啲西餅請碎股黨食餅。

3. 關鍵的1%

公司債務重組又點少得重組一下股東結構呢，大家可以估計到，又供股又債轉股，兩項發行新股不單係唔同價錢，仲要相差60倍，背後一定經過精心計算。股換債計劃係跟隨供股之後進行，在股換債計劃公告的股東架構圖會看到，如果一切計劃順利進行，緊隨股份合併完成後（假設僅有大股東供股），原本嘅大股東持股量為40.91%，而債轉股嘅新股東們合計剛剛好只有40.08%，兩大陣營相差少於1%，勢均力敵，100供49呢一個咁奇妙嘅組合極有可能係專業團隊經精密計算的結果。

不過多數接受以股代債的金主們，收到股票都賣之而後快，留喺度無意思，遲早大家都會拉闊1%的距離。《神鵰俠侶》之中天罡北斗陣是全真教中最厲害的玄門功夫，天罡北斗陣按北斗星座的方位，是為全真七子集團禦敵的武功。禹洲集團董事局正好有七位，債主們如果想改朝換代，相信都要過到禹洲七子嘅柒柒肆拾玖天罡北斗陣先得。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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