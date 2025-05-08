救市措施終於出台　內房前景有望現曙光｜許繹彬

五一長假匆匆過去，內地及香港在長假期間洋溢著歡天喜地的氣氛，確實令人欣喜。內地股市在長假復市後的首個交易日，走勢亦跟市面的氣氛一樣，顯得歌舞昇平，上證指数更再度升穿3,300點的心理關口，交投亦見暢旺。至於港股，儘管內地在五一長假期間，北水停止為港股灌溉，但仍無損其氣勢，除企穏在22000點水平外，更一度升穿22500點心理關口，更承內地在復市後股市的氣勢，及在北水重新潤澤下，令恒指昨日（5月7日）曾一度升穿23000點水平，可惜到達高位後，獲利盤增加即回吐，最終令23000點只是曇花一現。



值得一提的是，除港股在五一假後氣勢如虹外，外圍資金更在假後連日出現湧港的現象，令港元匯價多次觸及強方兌換保證，金管局又要出手，入市接美元沽盤；出現此現象，相信是由於美國狂人總統特朗普上任後使出的政策，令投資者開始對未來產生不確定及不安感覺，因而令美元資產風險急速上升，驅使資金尋求逃脫的出路。

而國內則因為金融政策上，被外界覺得其積極穏經濟和金融的決心始終如一，因而吸引不少外資寧願選擇在中國資產下注，亦不願留美的現象。而跟內地唇齒相依的香港經濟市場，亦有望受惠中國資產需求急增，從而相信未來會有更多有實力及優質的內地企業來港，有助振興香港經濟，港股因而受惠。在資金持續湧進下，港股被看高一線，並非沒有可能，還望港府能抓緊機遇，做好資本市場的配套，提升金融產業綜合競爭力，再配合國內的政策，令香港經濟盡快從谷底回升。

人民銀行等金融部委，日前公布多項措施支持經濟。(資料圖片)

內地公布十招金融措施支持經濟

話說未完，國家因察覺到未來全球經濟充滿不確定性，美國引發的貿易戰擾亂全球產業鏈和供應鏈，引發國際金融市場動盪。面對當前危機，國內又再出台三大類共十項措施，外間稱今次政策為「十箭齊發」，包括人民銀行宣布減息降準，由下星期四開始，存款準備金率下調0.5個百分點，預計可為市場釋放長期流動性資金約1萬億元人民幣。再降低汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，由現行的5個百分點降至零水平，此舉相信能有效增強汽車消費、設備更新等能力，有助內需。而所有結構性貨幣政策工具利率方面則減息0.25厘，相信有利中央銀行向商業銀行提供的貸款，預計這項減息，每年可令銀行成本節約150億至200億元人民幣。繼續支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款的兩個額度合併使用，總額度合共8,000億元人民幣。另外，為有效促進內地房地產市場止跌回穩，宣布降低個人住房公積金貸款利率0.25厘，5年期以上首套房利率從2.85%降至2.6%，預計每年將節省居民公積金貸款利息支出超過200億元人民幣，可大大減省投資內房的負擔。此外，為分擔創設科技債券所帶來的風險，央行提供低成本再貸款資金，可購買科技創新債券，並與地方政府、市場化增信機構等合作，通過共同擔保等多樣化的增信措施，分擔債券的部分違約損失風險，為科技創新企業和股權投資機構發行低成本、長期限的科創債券融資提供支持。上述林林總總的救市措施，可見中央政府對挽救疲弱經濟的決心，從而更有效遏止美國引發的貿易戰所帶來的風險。

許繹彬指出，今次「十箭齊發」部分措施均是針對內地房地產問題而來。(資料圖片)

反映內地金融體系穩固及硬淨

筆者認為，中央救市措施在「千呼萬喚」及「萬眾期待」下終於出台，而今次的救市措施，其實與去年九月下旬所使出的「連環拳」也有異曲同工之感，因為相關政策均是主要針對資本市場的發展，關注內房積弱的問題，以及重視科創發展等。在對症下藥後，如能發揮到應有的效果，相信會在全球經濟被貿易戰拖垮而令金融市場動盪不安下，彰顯中國金融體系更為「穏固」及更見「硬淨」，從而借勢令更多外資紛紛來投，有利國家經濟反彈，香港則從旁獲取優勢。儘管救市措施出台後，中港兩地股市並未立即作出巨大的反應；但相信此措施是長遠重建計劃，並非短線投資，投資者必須留意。而內房積弱已多時，今次「十箭齊發」部分措施均是針對內地房地產問題而來，因此投資者可留意內房中較為穏健的中堅份子，中國海外（0688）永遠給人有實而不華的觀感，投資者不妨多加留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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