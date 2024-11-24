北都應許福地無人問　神州勇士應可尋｜刁佬

特首李家超近日又有金句：「香港的商界和企業家都是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不只做評論員。面對經濟轉型期，香港每一個行業都應該由自身做起，坐言起行，積極把握變革良機，以實際行動建設香港家園。」，隨即引來唔少商家議論，大家開始覺得官大一級壓死人，官大幾級入雲層，長官意志結合祖國主旋律，但在實際操作便出現何不食肉糜的情況。

夏蟲不可語冰，今時今日喺大灣區做生意嘅風險唔少，唔係一位長期間喺穩定收入環境之下生存嘅政府官員可以理解。做生意要搏，高風險自以為有高回報，而家喺大灣區做生意往往要用自己身家性命財產押注投資，借錢要做個人擔保，攞牌照又要做法人同埋持牌人，冇事猶自可，有事一定搵到你。既然開展一盤生意要搞到手震面紅兼心跳，如果話俾你聽呢個生意福有攸歸，大家樂善好捐、多多益善、少少唔拘你估仲有冇人做。

如果北部都會區有利可圖，大家當埋條底褲都會去投地發展。現時北部都會區仲係一個概念，到底要做啲乜？又或者政府又什麼特別支持的營商環境，暫時一概不知。唯一可以肯定嘅就係近深圳，到底係返完工快啲返深圳消費同玩，定係邀請深圳同胞多啲嚟香港做嘢，刁佬真係懵查查。總之北部都會區就係一個方便出入中港兩地嘅地方，刁佬嘅國內尊貴客戶告知，今時今日科技發達，國內的貴客來港不外乎幾件事，（1）將資金融入國際大都會，準備做事做世界大事；（2）睇病做檢查確保身體健康；（3）來港進修進一步融入香港，成為香港土著。如果呢個北部都會未能夠配合以上幾項國內貴客的要求，刁佬完全唔明白佢嘅定位。冇配套、冇發展方向、如果只靠公路基建，相信極其量，只係另一個衛星城市。

過去幾年班地產商排着隊跳樓，係噤嘅情況下叫人去投地，不如叫佢哋捐錢搞個基金算啦，至少筆錢真係諗唔到做乜仲喺基金度。除非香港惡向膽邊生，再走返昔日港英年代嘅高地價政策，否則邊個仲想以身犯險。

正如全國政協常委唐英年回應：「香港商界愛國及願意支持中央和特區政府，並非只說不做。」佢亦都話：「商人最終都要『計數』，『支持得嚟，條數都要計得掂』，以投地為例，商界就一幅地計算過價錢後出標，若政府批准，商界願意起樓，而建築界有工開、市民上樓時間加快；但若政府『企硬』一個價錢不願批地就不成事。」

刁佬老生常談「蝕本生意無人做，殺頭生意有人諗。」，為咗加速融入大灣區刁佬都要提升下文化底蘊，引用白居易《琵琶行》中寫道︰「商人重利輕別離，前月浮梁買茶去。」，商人做生意都係計盤數，計好數的話北極都可以去賣茶，睇吓Elon Mask 馬斯克話要去火星大家就明啦。重利不重情，手袖輕揮，拋妻棄子賣茶去。呢種灑脫，唔係一名畢生服務政府的好爸爸可以理解。

家超特首喺香港生活幾十年，完全明白同精到甩髀的各位老闆講呢啲，無疑就係夏蟲語冰，人哋同你拗都廢事。與其威逼利誘又拉又推去求人，不如北望神州，睇吓有無勇士想邀請進入「應許之地」（Promised Land）。

由無產階級變有產階級，仲成為上百至千億的上市公司，一眾國內巨富都有原罪，來自時代巨輪的變化之罪，既然有罪，有機會就要盡快贖罪。投資香港發展大灣區成為融合之地，自然可以合法將資金調動來港，配合國策發展北部都會區呢片「應許之地」，散點財人自然安樂。用國內商圈的說法，過了這條村就沒有這家店，機會千載難逢，各位國內老闆投資唯快不破，請盡早報名早登安樂。【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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