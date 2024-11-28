成交未有增多　暫只能視作期指夾淡倉｜許繹彬

十一月快將過去，如用「難捱」來形容本月，相信投資者不會反對。事緣如單以點數計算，本月開局時由20427點起步，但已曾暫低見19150點，創下2個月新低。即使上日（即27日）港股再次受惠上海指數在午後急促反彈至超越3300點水平，帶動恒指升穿19600點水平，但成交則不足1400億。餘下的兩個交易日除非有爆炸性消息出台，否則本月相信難逃失守20000點的命運。港股在本月可謂全無走勢可言，用「陰陰落」來形容，成交更「一浪低過一浪」，投資者一定不會反對；本月除肯定令投資者從天堂折返人間外，部份曾在23000點時仍表現積極進取的投資者，相信現階段難掩失落的情緒。究竟何時才能上岸？相信暫惟有寄望國內有實質及到肉的救市措施令港股重獲生氣。



本月另一全球焦點，相信是美國狂人特朗普再度入主白宫，狂人在未上任前而揚言在上任後會再次向多國徵收關稅，當中亦包括中國進口產品額外徵收10%關稅的措施。即使加幅低於較早前揚言的60%，但在其重施故技下，在港上市的相關出口股已作出調整，可見狂人的威力。

在個別股份方面，受惠油價持續下跌，航空股普遍做好，國泰航空（0293）更獲外資投行唱好，國航（0753）及南航（1055）走勢靠穏。市場消息滿天飛，有傳歐盟對中國就電動車關稅談判快達成協議，滿以為有利國內電動車版塊，但最終又被歐盟否認，加上有外資車企在年尾減價促銷，令國內汽車股的走勢變得含蓄。而一向被外間忽略的科技一員百度（9888），指其旗下的「蘿蔔快跑」將會於香港營業，更指最快年底前進行首階段測試，令其股價對比其他的科技龍頭股還要穏固。

筆者認為，淡市中市場屢傳出不同的消息，令港股或個股呈舞高弄低的狀態，相信投資者已是習以為常。由於港股始終欠缺成交，短炒為上相信一定是現階段的唯一上策。而港股和美股走勢一直背馳，相信亦已是不爭的事實。但本月再度出現榮辱互見現象，道指不斷創下收市新高，更一度直逼45000點水平；納指更是直奔20000點；但港股的走勢，20000點也保不住，就連納指也差不多快要趕過。

港股每況愈下的原因，相信除因為國內股票市場在10月創下高位後未能承接，更出現持續不振的情況，因而令一直與其唇齒相依的港股舉步為艱外。人民幣匯率，沒有最低，只有更低，亦是其中一個令中港兩地股票市場致命的主要原因，離岸人民幣兑美元曾失守7.27關口，4個月以來最低，促使中港股市走勢嚴重受阻。即使昨日港股突然在午後受惠國內股市反彈，但未有帶來可觀的成交下，暫只能視作適逢期指結算，而出現夾淡倉的情況；未來除非港股在成交帶動下，能升穿20天線（約19963點），否則難改上落市格局。若投資者仍對港股有憧憬，對恒指轉勢抱有期待，不妨留意港交所（0388）的走勢，但在成交未有增多下，仍建議只作短炒為上。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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