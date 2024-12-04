凱基料明年恒指可期23200點　力薦7大股　溫傑：信心比黃金更重要

KGI凱基發佈環球市場展望，其預計2025年恒指有望回升至23200點，相當於市盈率10.5倍，不過需要內地經濟刺激符預期，並著力於內需層面。凱基投資策略部主管溫傑表示，可遵循三大投資主題，並推薦7隻個股。



對於宏觀經濟，其預期美國仍將減息0.75至1厘，並可能在2026年重啟加息。而內地經濟增長其就預計全年約維持4.8%至4.9%，而明年「保5」，即維持GDP增長5%，該行就形容為「困難重重」。



料港股呈大型上落市 力薦7隻個股

凱基表示，對港股後市並不太悲觀，儘管中美關係會是明年中港股最大風險，但樂觀而言，特朗普宣稱對中國進口貨物，徵收60%關稅或僅是談判的手段，最終關稅比率及覆蓋範圍仍屬未知數。

此外，考慮到中央財政部指仍有刺激經濟政策尚未出台，不過涉及擴大赤字規模等措施，市場此前對於財政部、發改委等出招的預期就不合慣例，料短期內或會有降準等措施，但大規模的刺激政策就需等明年3月的兩會，料港股呈大型上落市。

揀股方面，其就推薦三大主題，第一類是受惠中央新政策，包括招行(3968)及平保(2318)；第二類是地綠政治低敏感性，包括中國建築國際(3311)、騰訊(0700)及中移動(0941)；第三類是積極出海擴業務的公司，包括攜程(9961)和比亞迪(1211)。

溫傑推薦三大投資主題，並指出7大推薦個股。

料內地大規模刺激需待兩會 明年「保5」困難重重

對於內地宏觀經濟而言，溫傑表示，當下「信心比黃金更重要」，內地居民儲蓄仍在上升，可見並非是沒有錢，但沒有作用於消費和投資。他表示，中國此前出口表現好，但伴隨中美關係不明朗，出口表現有風險，提振內需成為重中之重。大規模的刺激政策就需等明年3月的兩會。

對於GDP增長的預測，他明言內地經濟首三季增長不及預期，漸有放緩，如若完成5%增長的全年目標，則第四季就需實現高達5.4%的增長。故其預計，今年第四季雖可回暖至5%，但全年增長應只為4.8%至4.9%。而明年「保5」，即維持GDP增長5%，該行就形容為「困難重重」。

而多有大行預計人民幣明年壓力大，或面臨貶值的風險，他就認為人民幣貶值幅度未必有市場預期這麼大，市場已經提前預估到貶值的情形，故而對股市影響有限。

凱基認為，短期內或會有降準等措施，但大規模的刺激政策就需等明年3月的兩會。（資料圖片）

美股或出現板塊輪動 上半年表現優於下半年

美國經濟方面，凱基投顧董事長朱晏民表示，美股在連續兩年受AI浪潮推動後，估值已不便宜。他舉例稱，美股龍頭科企，例如Meta的Capex（資本開支）已經超過美國全國大學的科研經費總和，在今年已經高達54%增長的高基數上，料明年可再增長17%，而市場將檢視此種資本開支擴張，能否反應在企業盈利。

他續提出，有板塊輪動的機會出現。同時預計，2025年美股標普500指數的盈利，仍有中高個位數增長，全年報酬預估在6%至12%之間，較前兩年有所下滑。他還預計，美股第一季應可維持目前選舉後的升幅，第二季開始將反映特朗普政策風險及經濟下行的預期，股市可能出現震盪；下半年風險將進一步加大，故上半年表現預計優於下半年。

故而，該行總體提出，「ACE」策略佈局，意即Alternatives，總合黄金比特幣等另類資產，減少波動性；CreditSelection，選擇投資級別債；EliteStocks，偏好大型股，並看好美日股票。