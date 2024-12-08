香港寬頻爭奪戰　中移動遭私募基金剃眼眉｜刁佬

八九十年代香港商業騰飛，股壇狙擊手不少，由置地飲牛奶至大劉吞併華置，單單都引人入勝，成為至今經典，過去的爭奪目標，今時今日已經成為商業巨賈。不過經典矜貴，能夠承傳至令真係少過黑膠唱片。事隔幾十年，最近香港寬頻(1310)掀起中外爭奪戰，刁佬覺得今日新聞隨時成為未來經典，當然要講下。

早前中國移動(941)旗下中移動香港以每股5.23元向香港寬頻股東提出有條件自願全面現金要約，每股5.23元，以香港寬頻已發行股本計，公司總估值達69億元。豈料前幾天由境外資金主導的環球全域電訊(HGC)股東 I Squared Asia Advisors Pte Ltd有意提出全而收購，收購價不多不少，亦同樣為每股現金價5.23元。不過目前I Squared 只係表達有收購意向，並未正式提出邀約。不過提出呢個價錢真係有啲剃中移動眼眉，收購價冇升到，只不過話俾小股東聽我大小通殺，唔同中移動要收到50%+先至肯執行。對想走嘅現有股東的確唔錯，不過對中移動而言就唔係太友好。

只要價錢一樣，小股東賣畀邊個都一樣，中移動提出嘅有條件全面要約，即係話中移動香港及一致行動人士要確定50%以上股東願意出讓，要約才會進行。用返人話嚟講就即係話買唔夠50%，中移動係唔會畀錢。小股東既然要買股票，淨係會問，幾多錢？同幾時俾？如果賣畀I Squared 可以馬上收到錢，做乜要等中移動？

香港寬頻既然受到各方追捧，當然要分析下佢嘅財務狀況。根據2023年年報顯示，公司的現金流十分良好，每年營收達到107億，不過成本與開銷亦唔少，扣除成本管理費用成97億，其實所剩無幾，最慘係融資成本（主要係利息）差唔多8.6億，睇落有10億利潤，減理利息、稅金同其他雜費之後都係得千零萬。

至於資產負債表，眼見總資產有成177億都叫做家大業大，不過淨資產就只有25 億。而商譽及無形資產已經超過100億，而物業都有31億。基本上商譽及無形資產與長期負債107億元相若無幾，除非公司進行集資行動，否則香港寬頻現時嘅資本結構絕對係資本不足（Under capital)。喺資金成本低容易貸款的年代，這是一個優勢，但係當利息上升，市場流動性減低，麻煩就會接踵而來。公司現時長期貸款利率平均8%，基本上公司全年嘅利潤超過八成係用嚟畀利息。

香港寬頻表面上仍有25億元淨資產，但實際上負債壓力極之龐大。如果無辦法壓縮成本，再營運落去都只是幫銀行打工。最慘係嗰25億淨資產，其實就係一啲舊嘅機器同機樓。所以公司嘅價值在乎於佢嘅客戶，當然佢嘅電訊及互聯網供應商牌照，同埋喺地下鋪好嘅光纖網絡，都係公司極之重要嘅資產。其實香港寬頻都算有良心，冇喺資產負債表反映其公平價值出嚟，如果要計條數都唔細，睇落會大隻好多，只係內傷極其嚴重。

I Squared 作為一個私募股權基金，賺錢為上，經營實業並非他們的生意之道，有好價自然想賣。香港寬頻在市場上一直放售賣盤，如今中移動香港有意購買，都算搵到住好人家。I Squared 卻突然反咬提全面收購，價錢又要同人哋一樣，明顯是要逼迫中移動香港提價。不過電訊網絡公司呢一啲戰略性資源唔係任何人想買就得，要過電訊管理局，仲要阿爺嘅默許同祝福。今時今日地緣政治咁敏感，外資又點會冇任何審批就可以喺香港買個電訊公司。

收購嘅嘢，同大家出街買餸一樣，一係極需要急住買，好想食；一係霎時衝動見獵心喜。中移動真正家大業大，大把生意好做，香港嘅收購對佢來講也不會提升多少利潤，極其量可以返去同老細滙報進一步推動大灣區融合。I Squared 突然玩嘢插隻手落嚟，用同樣價格去收貨，隨時玩到北大人冇興趣收購，雖然未來兩年利息會逐步降低，但電訊與網絡的回報已經去到平台期，要靠新服務再去爭取多一點的回報，短期內難以實現。簡單嚟講香港寬頻嘅業務已經近乎係固定回報，成敗在乎於佢自己嘅資金成本。

收購合併好多時都要靠一鼓作氣，畀人窒住條氣就真係會有啲唔開心，不過買唔到亦未必係壞事。畢菲特講過，投資就好似棒球員揮棒一樣，打唔中唔緊要，最緊要有下一次機會，買唔到錢仲喺手自然有下次機會，如果胡亂操作，就係金山銀山都只會變成投資者嘅墳場。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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