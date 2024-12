職業特攻隊拯救紫金？　哥倫比亞金礦被盜之遐想曲｜刁佬

刁佬上一期剛剛講過「現實比電影及小說更荒謬」,這幾天就見到紫金礦業(2899)在拉丁美洲的大量礦道遭哥倫比亞的販毒集團奪取,出事為武里蒂卡金礦,是哥倫比亞第一座大型現代化地下礦山,被哥倫比亞政府認定為超高品位大型金礦的「國家戰略利益項目」。販毒集團帶領的2,000名非法礦工,佔領了總長約48公里的礦道,掠走3.2噸黄金。這批被盜黃金價值約2億美元(約合14.5億元人民幣),佔該金礦2023年產量的38.55%。刁佬做咗大半世人,每每都遇上活久見,鑊鑊新鮮,呢一鑊真係比電影更精彩。

武里蒂卡金礦原本由加拿大上市公司,大陸黃金股份有限公司(大陸黃金)全資擁有,於2019年 12月紫金礦業通過子公司紫金(美洲)黃金礦業有限公司,以現金方式全面收購大陸黃金的全部已發行股份,收購交易於2020年3月完成交割,自此武里蒂卡金礦的開採權正式歸中國紫金礦業所有。

1995年哥倫比亞聯同美國政府成功逮捕了卡利集團的主要骨幹人物,瓦解卡利集團代表哥倫比亞毒梟時代正式落幕。不過江山自有狼人出,只要利益夠大,解決了一個卡利集團,自然又來了另一個海灣幫。據《華爾街日報》近日報導,在海灣幫佔領了紫金礦業在哥倫比亞的武裡蒂卡金礦,這金礦屬拉美最大的金礦之一,唔單止集團財產被奪,連保安人員都遇害及被打傷。毒梟好勇鬥狠,當地政府都買佢怕,唔單止謀財仲害命。紫金礦業曾多次向哥倫比亞政府尋求幫助,可惜得到的回覆是哥倫比亞政府沒有足夠的資源來清除這些非法採礦者。紫金礦業已向世界銀行旗下的國際投資爭端解決中心(International Center for the Settlement of Investment Disputes)提起了一項4.3億美元(約33.4億港元)的訴訟,指控哥倫比亞當局疏忽職守。

成件事真係十足十近年由張家輝領銜主演的電影,紫金礦業據說損失了超過3.2噸黃金,價值約2億美元(約15.6億港元),佔2023年礦產產量38%。金價不斷升,損失數更有可能創新高。理論上紫金礦業哥倫比亞金礦已不受集團控制,在資產負債表中需要勾出來,情況就如你架車被人偷咗,就算你仲有車匙同牌簿,不受控制的資產已不屬於您,仲要喺收益表中體現為虧損。

刁鳳問:「哇,咁如果第二年控制返,咪突然賺返錢?」

刁佬反問:「你覺得一個畀人搶走咗嘅金礦,會無緣無故咁返返嚟?」

刁鳳:「據說呢個金礦探明及控制級別嘅資源量有165.47噸黃金、653.17噸銀,另有推斷資源量黃金187.24噸、銀815.53噸,咁大個金山銀山,冇理由唔搶返白白送俾人。」

刁佬問:「咁搶返個礦山返嚟啲費用係咪上市公司俾先?定係話畀股東聽公司想請僱傭兵去打仗?」

刁鳳:「話要講到打仗咁大件事,咁一定洗好多錢啦,咁請僱傭兵嗰份合同算唔算重大交易?要股東會審批?」

刁佬:「你話呢?上期先講緊唔可以簽殺手合同,你依家就話簽個僱傭兵合同,仲交俾聯交所同股東會批,真係有創意呀!」

刁佬:「刁鳳你睇咁多戲,應該估到劇情點發生㗎啦,總之上市公司係唔會請僱傭兵嘅,不過如果你成功搶返個礦山返嚟,呢啲咁嘅專業顧問費梗係可以報銷啦。但係如果失敗,當然與上市公司一啲關係都冇。」

刁鳳:「咁即係要搵職業特攻隊 (Mission Impossible)?」

刁佬:「如果你係大股東,又要出面、又要出錢、又要冒著生命危險,揾職業特攻隊合作。萬一真係攞返個礦山返嚟,上市公司又唔出面、又唔出錢、又唔負責,更加唔洗冒任何危險,你真係馬上還返個開採權畀上市公司?」

刁佬:「如果我係大股東,千辛萬苦飽歷風霜搶返個礦山開採權,真係會自己袋,反正上市公司已經做了撥備。」

以下係刁佬編劇的《紫金礦業哥倫比亞金礦之遐想曲》橋段:

話說紫金礦業請職業特攻隊,阿爺(張鐵林飾演)出手進軍哥倫比亞,大股東(葛優飾演)請張鐵林領軍再加埋當地年過半百嘅神話僱佣兵瀟灑哥(湯告魯斯飾演)大戰哥倫比亞毒梟(里安納度飾演),基本上飛車、爆破、黑客等情節應有盡有,更穿插中外美女特務(姬·嘉鐸及熱巴等等飾演)。里安納度兵敗如山倒只好講和,葛優明白到一雞死一雞鳴,賊走賊還在,反正金山銀山帶唔走,與里安納度合作,一個出人一個出錢開採,金礦開採後更可以賣畀上市公司,既然金礦已在上市公司撥備,倆人合力開發,有錢齊齊搵。

此片在聖誕檔期或新年上映,中美合作荷里活及華誼兄弟陣容,全球公映,暢通無阻,必收十億起。

聖誕新年佳節將到,刁佬喺度恭祝大家聖誕快樂,新年進步!明年繼續努力面對新挑戰!

【財經專欄】刁場奇幻錄.刁佬

簡介:遊走在中環黑白之間,自覺是個穿著西裝的古惑仔,在波詭雲譎的金融市場中,鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。