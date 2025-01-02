港交所（0388）可能是首季精選股｜許繹彬

踏入2025年首個交易日，在此祝願所有讀者「股」運亨通，「期」開得勝，身體健康，今年勝舊年！總結2024年，港股在最後一個交易日，即使只有半日市，最終仍能以20059點收市，總結全年共升3,012點，擺脫4年持續下跌的局面，總算有所交代。



全年表現最好的藍籌，相信投資者不難估中，因為仍屬科技股範圍，但並非騰訊（0700）及阿里（9988）此等前列份子，而是小米集團（1810），榮獲最佳可謂實至名歸。因為此公司在過去幾年國內經濟仍未有太大改善的情況下，仍積極開拓版圖，早已憑智能家居設備及手機設備在全球有可觀的市佔率外，去年更勇於嘗試，自行研發電動車，推出後亦深受市場歡迎及認可，從而再進一步奠定其積極進取的營商策略；獲最佳藍籌殊榮的小米集團全年股價累升超1.2倍，能在逆境中突圍，可見其付出努力。倘若內地經濟之後有所改善，相信未來前景仍有可為！有最佳就一定有最差，2024年在全球高通脹下，內需股的業務飽受衝擊，加上市場上代替品湧現，已經失去其獨特優勢，榮獲最差藍籌股的百威亞太（1876）全年累跌近50%，並非無跡可尋；相信未來內需股的前景，仍存在一定考驗！

2025年A股或有一番作為。（新華社）

料A股今年有一番作為

而一直與香港股市唇齒相依的內地股市，在2024年最後一個交易日又再一次受壓，上海綜合指數以全日低位3351點收市，未能擺脫弱勢，只可寄望2025年有一番作為！

筆者認為，國內股市未能承接中央於去年9月下旬使出的「連環拳」救市措施帶來的升勢，回落速度比港股還要快的原因，相信是人民幣匯價在去年第四季持續疲弱，導致「連環拳」措施所提及的「穩股市、穩樓市」來刺激資本市埸，未能達到預期成效所致。即使中國人民銀行過去一年持續強勢進行維穩匯價，但人民幣仍處極度疲弱水平。加上，美國因踏入更換總統周期，美元在第四季再度轉強，令人民幣匯率反彈乏力，與美元掛鈎的港元當然亦是強勢，每百港元兌人民幣更一度升穿94元，人民幣匯率屬2007年12月低位的水平。在港匯強勁下，久違的港元利息再度抽升，因而令外間預料近期港元兌人民幣仍會在93.46元至95.24元之間徘徊，此水平來說，相信對北上消費人士屬天大喜訊，但對在港從事飲食及零售的商家，相信則是「笑唔出」！

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

去年人民幣跌幅收窄至1.49%

但值得慶幸的是，2024年人民幣兌每美元的中間價僅累計下跌1.49%，雖然已是持續3年回落，但跌幅較之前兩年進一步收窄，彰顯中央已盡全力維持人民幣匯價，相信有利海外投資者未來增持人民幣產品的可能，長遠而言更有利經濟復甦！談回港股，隨著聖誕假期完結，基金經理亦開始歸位工作，而港股在2024年最後仍守著20000點以上收爐；從勢頭來說相信仍可維持，成交亦可能在基金經理休假後會有所回暖；如願望成真，港交所（0388）可能是2025年首季精選，不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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