冇功勞都有苦勞　點樣打救新世界？│刁佬

對於市場敏感資料及傳聞，越去澄清股價越跌，已是新世界發展(0017)的常態。2025年剛剛開始不久，市傳新世界已請求銀行提供一項期限三年的融資安排，以旗下一些知名物業作為抵押品，包括旗下酒店式公寓K11 ARTUS、寫字樓K11 ATELIER及中環新世界大廈等，為今年及明年到期的581億元的無抵押貸款進行再融資。睇嚟香港嘅銀行家真係好勤力，都未過農曆年已經做晒報告仲諗埋方案。

執筆之時新世界發展股價只有4.18元，市值約105億港元。其實單是K11 ARTUS及瑰麗酒店的價值都已遠遠超過市值，還未計集團其他資產，不過話分兩頭講，當然亦都未計佢哋嘅負債。新世界近來的跌幅比其他香港地產股都厲害，反映市場不單止不相信集團的資產值，更估計其負債相當沉重。《一代宗師》就話打功夫一係橫一係直，刁佬就話公司入邊唔係資產就係負債。大家對新世界嘅擔心講得白啲就係覺得資不抵債，佢嘅資產可能真係好寶貴，不過喺呢一刻真係買唔出價錢。刁佬曾經講過房地產最重要嘅係Sitting power，即係要坐得起。資產價格高高低低，如果係市場低潮嘅時候被人追債夾倉還錢，寶貴資產只能拱手相讓，好多時瑰寶級資產的轉讓，都喺不情不願地於這樣的背景之下進行。

根據報道，瑞銀已停止接受部分新世界發展證券作為保證金貸款（Margin 孖展）的抵押品，瑞銀嘅財富管理部門 (Wealth Management) 最近幾週更減少了此類貸款。花旗和滙豐的私人銀行部門早幾個月前就已經停止接受新世界的證券作為保證金貸款抵押品。就算與集團的債務無關，都反映這些私人銀行認為新世界的債券及證券會繼續跌，並不足以做抵押品。刁佬亦與新世界旗下的二按公司交過手，近日二按公司發信表示已轉手，受益人已變，不過一切不變，最緊要刁佬繼續供款萬事大吉。新世界旗下的資產相繼已被各界債主刀仔拮緊大髀，情況好似一碗裂咗漏緊嘅雙皮奶，上面已經摷哂皮。

據大行的綜合統計報告，新世界已落成投資物業估值逾1,780億元，當中36%已作出質押，無抵押的投資物業賬面值至少達1,140億元，而集團嘅無抵押銀行貸款餘額達930億元。假設投資物業估值沒有水份，又假設而家仲可以全數賣出呢千多億嘅樓，咁樣債務與投資物業估值相若。不過大家買過樓做過按揭都知，如果你層樓嘅價值同貸款額差唔多，銀行係唔會借錢比你嘅，因為銀行需要預留樓市下跌作為緩衝嘅空間，所以自住物業最多都係借到樓價嘅七至八成（視乎總體樓價而定），至於投資收租物業一般銀行只會借到四至五成。新世界押盡所有係咪合格？相信能否達到安全範圍都係一個問題，始終而家現樓都難賣，更常見有業主蝕賣，市場有大量的減價貨供應，如果新世界唔劈價，刁佬好難相信呢一批物業推出市場可以維持賬面上嘅估值。

新世界近來跌幅比其他香港地產股都厲害，反映市場估計其負債相當沉重。﹙資料圖片﹚

刁佬覺得要救新世界，佢嘅股東必須要表示出誠意，唔可以再恃住「有限責任公司」嘅免死金牌保護自己。始終過去賺咗咁多年錢，大股東又點會無錢落自己袋，不過以前賺返嚟嘅錢今時今日洗淨幾多就唔知啦。刁佬相信債主十分願意重組債務，因為呢一刻相信連銀行擔心如果接手資產，無論打靶或者經營都唔容易，無謂債主變業主。不過如果要銀行披荊斬棘，上報老細去重組債務，大股東家族必須要注資出錢救個仔。銀行要同好多人交代，見唔到大股東表現出一定嘅誠意，又點樣同老闆申請將債務重組延期去救你？

至於政府又點呢？既然大新世界好多倍嘅恒大都可以唔救，政府又點有理由去救新世界。而且庫房而家又乾溏，出口術叫銀行靈活處理，盡力支持已經好好。而且事件曝光已久，政府能活動的空間更有限。刁鳳問：「咁你覺得新世界仲有無得東山再起？」好遺憾刁佬覺得喺正常情況之下救得返已經係奇蹟，如果仲要東山再起再戰江湖，刁佬就只可以拭目以待。

始終新世界係大股東鄭氏家族嘅地產公司，喺大股東立場，地產公司應該專心一致獨沽一味做地產，極其量將地產項目注入藝術元素，藝術可以觸動心靈，不過就係推唔郁個價，尤其是要賣嗰陣。至於分散投資，都係留返畀股東自己安排。富豪的確唔易做，計數機清楚顯示畀錢救返有啲蝕底，不過行走江湖咁多年，呢間公司喺香港留低不少足跡，冇功勞都有苦勞，就咁由佢摺埋又好似唔係幾好，呢鋪真係情與義值千金，刁佬未去到呢個境界唔識評論。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。