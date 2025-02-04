新世界欠債無躺平清盤　大股東鄭氏算有情有義｜刁佬

無論係戰場定股市，如果想保存生命，所有老兵都會話俾你聽止蝕要快，怕死永遠是投資及做生意的法門。因為現實生活唔會好似網劇一樣，喺危急關頭有個霸道總裁出嚟扭轉乾坤，一般情況下虧損只會不斷擴大，到最後無法逆轉，最終血流不止。一連數天討論過新世界發展(0017)的負債問題，市場上亦有不少評論文章，再講都有點悶，刁佬今天由另一個角度出發討論這問題。

一個家族有不同業務，總有一些賺錢與不賺錢，例如韓國三星集團以其電子產品聞名於世，並有食品、化工及地產等業務，由於在大家眼中，三星的電子產品業務厲害，令人對其集團所有冠名的業務都有信心。強如香港首富李嘉誠，賺錢之神都總有需結束營業的生意。三星集團其他業務不賺錢，結束營業，大家的振盪性並不大，關掉三星食品，大家不會覺得三星集團有大問題，不過如果是三星的電子產品業務結業，大家反應就會很大。

新世界發展的情況類似這樣，由於整個集團都是以地產為核心及最為知名，債主及投資者對他們的信心都是看重於新世界的地產。如果鄭氏家族及新世界把旗下的佐丹奴(0709)全線結業，大家覺得很正常，反正這類舊零售做不下去都是大勢所趨，並不覺得新世界集團有什麼問題。在商言商，既然虧損兼負債纍纍，新世界集團即使把地產業務結束，也無可厚非，亦無理由把其他賺錢業務及大股東的私人資金補貼。不過大家總會一廂情願覺得不是吧，他們這麼有錢及厲害，怎會結業呢？

不過鄭家的財富及面子一直繫於新世界，新世界發展陷入財困，已令鄭家面目無光，如果結業，更是驚天動地。救不救新世界發展，除了是資金問題，亦是面子問題，再進一步講就係連香港地產業都可能出現信心問題。

去年周大福企業以200億元從新世界發展手上買入新創建，最近周大福企業傳出有意賣出澳洲電力公司Alinta Energy，似乎母企都要賣產套現，並非外間所說的實力深不見底。刁佬只係覺得深不見底，一直係形容負債嘅黑洞，真係冇幾何見到財富係深不見底。

其實周企及鄭氏家族已經算係有情有義嘅大股東，比著刁佬呢啲要錢唔要面嘅人，隨時將間地產公司清盤，再低價收購值錢的物業、地盤及發展項目。如果同樣嘅事情出現喺美國總統身上，相信大家都唔會覺得奇怪，佢一定會打爆間公司，跟住低價收購所有債務，自己清自己盤，重新大清洗。總之用最平嘅價錢解決最大嘅問題。

始終中西文化不同，中國人講人情講面子，平時冇事冇幹，大家覺得人情面子好似好迂腐，到真係死人冧樓嘅時候，人情味勝萬金。新嘅一年又到，刁佬祝各位讀者萬事如意，事事順心，身體健健康康！希望新世界吉人天相，披荊斬棘平安過渡，佢始終養活無數家庭，雖然困難，但係喺我哋呢個講人情味嘅社會應該尚有生機。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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