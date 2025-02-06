成交保持暢旺　港交所獨享優勢｜許繹彬

蛇年伊始，在此祝願各位讀者「股」運亨通，「期」開得勝！中港兩地在農曆新年均有不同長度的假期，兩地市民除因節日帶來的喜悅外，另一令人更喜悅的事情，相信一定是由中企開發的人工智能（AI）助手DeepSeek所掀起的風浪；DeepSeek主打以低成本為賣點，不用600萬美元就可以做到全球認可的美國招牌企業OpenAI的功能，以往普遍認為要龐大投資才可做到AI算力的邏輯，DeepSeek出現即時覺醒。



英偉達市值單日蒸發6000億美元

而DeepSeek的風靡程度可謂席捲全球，成為在美國蘋果平台下載量最高的免費應用程式，首度超越OpenAI出盡風頭的ChatGPT。這次被譽為「蔗渣價錢 ，燒鵝味道」的DeepSeek，不止在下載平台出盡風頭，更掀起一場「美股風暴」，其中納指內的相關股份更是牽連甚廣，市場因對AI晶片未來需求將不似預期的憂慮及緊張，拖累美股納斯達克指數曾作大幅調整，一直予人「金槍不倒」的「晶片股王」英偉達更是這次調整的主角，市值曾單日蒸發近6,000億美元，可謂令全球投資者大為震驚。摩根士丹利則指，DeepSeek或會挑戰現狀，重新評估AI模型開發方法、推動Al更快創新，並使中美兩國在Al領域更加對等。未來相信此話題繼續會在全球股市掀起風浪，預計美國亦不會就此收手，或會作出制裁行動，投資者必須細心留意。話說未完，美國國會近日提出《2025年美國人工智慧能力與中國脫鈎法案》，該法案禁止美國人協助中國推動AI，並禁止美國人下載或使用DeepSeek，否則將被定性為犯罪，最高可被判處20年監禁及處以100萬美元罰款。

DeepSeek（深度求索）推出低成本AI產品，導致英偉達（Nvidia）曾單日市值蒸發6000億美元。（Reuters）

美對加墨中大打關稅戰

談回港股，投資者滿以為踏入蛇年首個交易日，理論上港股會承接龍年最後階段的氣勢，在蛇年繼續會開「紅盤」；可惜，美國總統特朗普專程在蛇年為中國送上一份賀年禮物，就是宣布對華加徵10%關稅的措施，在中國踏入春節假期時，狂人簽署行政命令，宣布會在本周二（即4日）生效。消息一出，蛇年首個交易日紅盤高收當然夢碎，但慶幸市場傳出中國已準備與美國開展貿易協商的初步方案，當中包括承諾不貶值人民幣，以支持其出口的好消息，以及在AI概念股的好消息仍未減退下，由相關股份如阿里巴巴（9988）、中芯國際（0981）等中資科技股帶動，一度急跌的港股在尾市跌幅收窄。最終港股在沒有北水加持下，仍穏守在兩萬點大關，即使未能紅盤高掛，但尚算好彩。而港股在周二（即4日），即使北水仍在休戰下，但市場再度在開市前迎來喜訊，美國暫緩對墨西哥和加拿大徵收關稅；而對中國加徵關稅的問題。

雖然未有作出暫緩意向，但特朗普則表示可能會在24小時內，與中國進行談判。再者，中國突然在同日宣布反制措施，如針對美國公司和關鍵產品的進口採取一系列反制行動，帶動港股在周二（即4日）一度飆升，升穿20800點水平，以點數計為去年10月18日後最凌厲。在未有南下「北水」下，全日成交仍能增至超過1,500億元，令投資者突然振奮一陣。由於再次強勢收市，投資者再度懷著「牛氣沖天」的心情來迎接昨天（即5日）國內股票市場重開，北水重新灌溉，相信定必有一番作為之際，市場又傳來不利消息，原定較早前指狂人會在24小時內，與中國商談關稅問題，但狂人不但沒有如期通電，反而有消息指，特朗普指不急於與中國國家主席習近平進行通電；消息一出，再度令投資者「無所適從」，加上國內PMI數據比市場預期為差，及美國郵政突然宣布由即日起暫停接收來自中國內地和香港的包裹，市場隨即憂慮中美關係在短期內不但未有改善，反而有惡化的可能，因而令中港兩地股市高開低走，在北水回歸下，跌穿20600點，全日成交升至近1,900億元。

港股在農曆新年後交投增加。（資料圖片）

港股交投續保暢旺

筆者認為，狂人特朗普重返白宫任總統已是鐵一般的事實，而其「瘋狂」及「朝令夕改」的本色根本與四年前不遑多讓。加上俗語有云，「新官上任三把火」，狂人苦等四年才能重奪總統之位，一上場一定會作出「意想不到」及「震驚全球」的言論或舉止，相信實屬理所當然。但今次在短短不足一個月，作出「彈出彈入」令人頭暈的行為，投資者可能亦要接受及適應；未來，相信中美關係會呈現持續「喋喋不休」及「時好時壞」的情況，驅使中港兩地會出現大上大落的情況；慶幸港股成交仍然暢旺，港股的走勢仍可保持堅韌；但如成交出現萎縮，投資者則需要「持盈保泰」為上策；而個股方面，港股成交在農曆新年假期後確實有所增加，如成交沒有回落，港交所（0388）定必是有其獨特優勢，不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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