美元指數下跌 現貨金曾破2940美元再創新高 油價約漲1.4%
撰文：蕭通
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衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周二（2月11日）在匯市尾市報107.96， 跌幅0.33%。 其中，美元兌日圓上揚，於匯市尾市報152.46，升0.31%。
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周二（2月11日）在匯市尾市報107.96， 跌幅0.33%。 其中，美元兌日圓上揚，於匯市尾市報152.46，升0.31%。
國際油價上升。紐約原油期貨每桶收報73.32美元，漲1.00美元或1.38%。倫敦布蘭特期油收報77.00美元，升1.13美元或1.49%
金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報2,899.27美元，跌0.30%；日內曾高見2,942.69美元，再創歷史新高。
此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報95,247.59美元、24小時內跌逾2%。
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