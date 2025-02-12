美元指數下跌　現貨金曾破2940美元再創新高　油價約漲1.4%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周二（2月11日）在匯市尾市報107.96， 跌幅0.33%。 其中，美元兌日圓上揚，於匯市尾市報152.46，升0.31%。



美元：圖為路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周二（2月11日）在匯市尾市報107.96， 跌幅0.33%。 其中，美元兌日圓上揚，於匯市尾市報152.46，升0.31%。

國際油價上升。紐約原油期貨每桶收報73.32美元，漲1.00美元或1.38%。倫敦布蘭特期油收報77.00美元，升1.13美元或1.49%

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報2,899.27美元，跌0.30%；日內曾高見2,942.69美元，再創歷史新高。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報95,247.59美元、24小時內跌逾2%。