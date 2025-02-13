AI概念持續　百度具獨特優勢｜許繹彬

DeepSeek熱潮席捲中港兩地，帶動人工智能（AI）概念股持續受惠；受惠範圍更是持續擴散，牽動是次升浪的前列份子，必屬晶片股王中芯國際（0981）及一向以人工智能（AI）作生招牌的商湯（0020），兩者分別創下52周及一個月新高，相信投資者均認為理所當然。



但踏入本周，市場上每逢與DeepSeek這個名字扯上關係的股份，均紛紛締造「鑊氣沖天」的局面，包括一向令投資者認為沉實穏重的國內三大電訊企業，中移動（0941）、中電信（0728）及聯通（0762）。日前工信部突發文表示會全面接入DeepSeek，目的是實現在多場景、多產品中應用，並針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境。消息一出，三大電訊企業隨即落鑊，三者均同創52周新高，可謂近年罕見。接下來，當今全球個人電腦最大廠商聯想（0992）股價在近年可謂完全沒有投資者留意，但近日亦承DeepSeek熱潮，立即宣布與DeepSeek合作發明一體機解決方案。

Deepseek。（Reuters）

此外，聯想再宣布旗下的人工智慧體「小天」也已接入DeepSeek，並且正與DeepSeek探討更多深入合作可能。消息一出，相信不用多言，其股價除創下52周新高外，更創下10年新高，氣勢冠絕科技股。投資者要看DeepSeek相關新消息，可謂「唔好比佢停」，電動車王比亞迪（1211）又承勢，宣布旗下10萬元人民幣的電動車，將會開啟「天神之眼」高階智駕功能。除此之外，集團高級副總裁、汽車技術研究院院長楊冬生表示，將在璇璣架構接入DeepSeek大模型的能力，消息一出，相信亦同樣地不用筆者多言，又是創下52周新高。好消息千萬不要停，就像昨天（即12日），投資者滿以為可以暫時「停一停」之際，美國科技龍頭蘋果又傳出與中國科技巨頭阿里巴巴（9988）合作，把 AI 功能帶到中國的 iPhone 手機內，即使今次不與DeepSeek扯上關係，但在熱潮的配合下，阿里亦創下年內新高。總括而言，誰與DeepSeek或AI談上關係，其股價及市值均是用「脫胎換骨」來形容。

港股踏入蛇年累升1809點

談回港股表現，在DeepSeek及AI帶動的強勢氣氛下，主要支持港股成交的北水，淨流入情況大增14倍，是近2個月最多，因而帶動恒指連日來成交均在2,000億元以上，而指數在踏入蛇年首個交易日起，截至上一個交易日（即12日）已累升1,809點，其氣勢可以媲美去年10月國內使出「連環拳」挽救國內資本市場的光景。港股的氣勢不止受到國內北水垂涎，也引起外資關注，有華爾街「撈底王」之稱的著名對沖基金經理泰珀，其管理的對沖基金去年第四季積極增持京東及阿里等中概股。同時，包括對沖基金及互惠基金在內的外資，近期亦重新加倉，焦點亦放在中資科網股。正因港股近日氣勢如虹，令外資紛紛看高恒指一線，調高恒指今年目標價為23000點，更揚言會繼續有資金湧入中資科技及相關概念股。

料港股可望回氣再上

筆者認為，近期國內AI概念不斷衝頂美國股市，面對來自中國初創企業不斷衝擊，及其概念令全球關注下，部分資金由美國抽調至中國資本市場，相信並非無可能，而與中國資本場有著「唇齒相依」關係的香港市場，亦同樣會受惠，相信其近日成交急增的表現已經證明；但美國總統狂人特朗普真是如此「順攤」，讓中國資本市場強起來？如市場在沒有其他新的DeepSeek或AI消息承接，再加上特朗普可能會再有「小動作」直指中國，港股可能會出現大漲小回格局，現階段希望能守在21300點的支持區，如能穏守此水平，而成交未有萎縮下，港股可望回氣再上，再挑戰22100點。個別股份方面，相信繼續會以科技為主導，而芸芸科技股中，如AI概念這話題仍然持續下，AI始祖百度（09888）有其獨特優勢，但其股價現時未有反映，投資者不妨留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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