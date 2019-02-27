【財政預算案】皇家特許測量師學會　促推動建設環保城市

財政司司長陳茂波今日公布財政預算案，當中有不少綠色金融、智慧城市等金融、產業發展規劃。皇家特許測量師學會香港區理事會主席夏衛諾認為，香港必須把握先機，發展綠色城市。

推動業界將綠色環保納入企業管治

夏衛諾指出，國際投資者愈趨關注可持續發展、環保、具抗禦力城市（Resilient City）等因素，香港必須把握先機，發展綠色城市。

學會歡迎政府繼續發展綠色金融，並推動業界將綠色環保、可持續發展等核心價值加入企業管治、營運及決策，建議政府同時考慮香港應對氣候變化的挑戰，把香港打造成具抗禦力的環保城市。

夏衛諾透露，學會將會在5月年度會議以「打造香港爲可持續發展、具抗禦力的城市」爲題，聯同學者及業界共同研討如何將香港準備爲未來可持續發展、環保、具抗禦力城市。

增加土地供應 亦宜考慮人口老化挑戰

政府全面接納土地供應小組的意見，並提出多項短、中、長期措施增加土地及房屋供應，學會表示歡迎，而政府亦接納學會建議訂立土地儲備，以配合長遠城市發展及滿足不同社會階層人士的住屋需求。

夏衛諾指出，香港面對人口老化及城市老化的雙重挑戰，建議政府於制訂政策時同時就此作出適當安排。

皇家特許測量師學會指出，香港在發展綠色城市、增加土地及房屋供應的同時，亦應該考慮人口老化及城市老化的雙重挑戰。（資料圖片）

學會成立實驗室 助政府發展智慧城市

智慧城市方面，學會很高興看見政府重視香港未來智慧城市的發展，並着手籌備智慧城市基礎建設項目，以及成立智慧政府創新實驗室，協助政府與業界共同發展相關技術。學會希望政府可配合智慧城市的政策，利用嶄新的數據及技術，推動香港邁向綠色、低碳、可持續發展的國際城市。

地理空間資訊共享 有助業界分析資訊

而政府亦接納學會意見，建立空間數據共享平台，讓地理空間資訊得以整合、互通和共享，可有效地計劃城市發展方向、利用大數據及人工智能於規劃、設計和安裝在公共和基礎設施，以應用於樓宇和物業的設備和設施上。

學會又建議政府可以與學術界及測量業界合作收集、處理及分析地理資訊。

需加強大灣區資金、人才及貨物流動

，此外，預算案指出香港將繼續推進粵港澳大灣區發展及「一帶一路」倡議的實施，夏衛諾認為，未來針對創新科技、建造業人才需求將大大提升。

學會建議政府重點加强大灣區內資金、人才及貨物流動，並採納對建築、測量、城市規劃及仲裁等的國際標準及專業資格互認，以便兩地的經濟合作。