蘋果價格升勢為何如火箭升空？　央視將背後故事曝光

不時在各大傳媒看到或聽到還我某某水果的自由，原來因水果價格升得太高，消費者無法消費，所以才有還給消費者「西瓜」﹑「蘋果」。早前總理李克強於山東考察期間，被當地市民指出，蘋果價格由去年的4至5元（人民幣‧下同）一公斤，升至今年的12元一公斤而感到驚訝。為何水果價格會飛升？《央視財經》指出，內地天價蘋果的出現，如與一群「莊家」有關。

據《經濟半小時》報道，陝西洛川設有4個蘋果期貨交割庫，又指出自2017年底推出蘋果期貨交易後，不少經銷商均躍躍欲試，又引述經銷商指出﹕「聽說山東有人賺了幾百萬（元）﹑上千萬的大錢」。

有傳有投資者大賺千萬元

報道指出河南鄭州在2017年12月推出蘋果期果交易，並從去年2月下旬起價格持續上揚，讓不少投資者取得甜頭；引述山東蓬萊果品專業合作社負責孫國斌指出，以10,500元買入，並於14,500元賣出。

報道指出蘋果期貨交易為一手合約涉及10噸，合約價為105,000元，按照10%合約保證金，只要投入10,500元便可以買入一手。若每噸價格上揚至14,500元時，每手蘋果期貨合約便可因而獲利4萬元。

報道亦展述了蘋果期貨交易的「盛況」，在2018年5月11日，成交額為1,957億元，可是經過3日休市後，在16日重開，當日成交額已增至6,163億元，增幅達214%。

稱有經銷商一手金融炒作 一手囤積居奇

報道指出個別大型蘋果經銷商在蘋果低價是購入，囤積不賣，在期貨市場炒作獲利，一手金融炒作，一手囤積居奇。

蘋果期貨原意是利用金融手段，蘋果賣好價以提升果農收入，可是已成為資本券作工具，期望蘋果生產﹑銷售，期貨市場管理者的共同智慧，期待一個平穩健康的農產品市場。