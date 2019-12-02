港交所巴曙松：香港成全球第二大生物科技企業融資市場

中國為加快金融業的改革開放，近年推出多項措施，香港交易所（0388）首席中國經濟學家巴曙松出席「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」時指出，今年是中國金融業的「納入年」（Year of inclusion），主要國際指數已經將內地股市納入。

內地金融業逐步成長

他指，內地金融業在過去70年來一步一步的成長，現在規模已經非常大，亦由從前的只需要引入資金的「發債、借貸」，進一步到例如老年化資置配置、綠色金融等服務。

隨著內地金融體系的複雜性提高，香港的定位也有改變。巴曙松舉例說，過去香港主要是將國際資金吸引到香港停留，並借予中國，惟現時需要提供更多解決方案。

巴曙松表示，中國對外投資是大趨勢，香港在相關方面也有一定的角色。（歐嘉樂攝）

香港定位需要改變

他提到，內地不少中、小型銀行，服務集中於地區或個別業務，需要快速的經濟增長去支持發展；惟目前面對中國經濟放緩，因此面臨一定的問題，而內地、香港甚至美國都在提供協助。

另外，港交所早前修改上市規定，容許同股不同權，以及生物科技企業來港上市。多間內地生物科技企業，已先後來港上市，為中國的創科提供融資解決方案的同時，香港成為全球第二大的生物科技企業的融資市場。